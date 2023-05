La start-up canadienne d’intelligence artificielle Cohere finalise une levée de fonds de 250 millions de dollars, rapporte le New York Times. Le tour de table est mené par Inovia Capital et associe de nouveaux investisseurs dont Salesforce et Nvidia. La transaction pourrait valoriser l’entreprise basée à Toronto à un peu plus de 2 milliards de dollars. Cohere avait déjà levé 170 millions de dollars lors d’un précédent tour de table dès sa première année d’existence en 2019.

Cohere a été co-fondée par Aidan Gomez, précédemment chercheur chez Google Brain et l’un des co-auteurs de l’article original sur Transformer. La technologie a donné un coup d’accélérateur au développement du traitement automatique du langage naturel (NLP) et de l’IA générative. La start-up construit une plate-forme de traitement du langage naturel pour permettre aux entreprises et aux développeurs de créer plus facilement des modèles de traitement du langage naturel dans des applications (moteurs de recherche, génération de contenus multi langues, résumés, classement de données…)

Vue comme l’une des grandes rivales potentielles d’OpenAi, Cohere a noué un accord pluriannuel avec Google Cloud pour s’appuyer sur ses ressources d’infrastructure et ses supercalculateurs. Toutefois pour se différencier d’OpenAi lié à Azure, Cohere joue la carte du multicloud et a récemment signé un autre partenariat avec AWS. Les projets les plus exigeants peuvent également être déployés sur site.

Cette nouvelle levée témoigne que l’enthousiasme des investisseurs pour l’IA ne faiblit pas. Selon Sitfed EU, les start-ups américaines du secteur ont levé l’an dernier 33 Md$. Pitchbook comptabilise pour sa part 46 transactions avec 1,7 Md$ investis et 10,6 Md$ annoncés au cours du premier trimestre 2023.