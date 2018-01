Cogeco Peer 1 annonce le lancement d’une offre de services d’infogérance sur Azure. Partenaire d’Azure depuis un an, l’opérateur canadien de services de connectivité et d’hébergement se contentait jusque-là de fournir des services de design et d’implémentation d’architectures Azure mais n’était pas en mesure d’en assurer le « run ».

« Ce delta d’un an correspond au délai qu’il a fallu pour intégrer Azure à nos plateformes de monitoring et de sauvegarde », expose Éric Chauvigné, directeur général du bureau français. L’opérateur est donc en mesure d’assurer désormais la supervision, le maintien, la sauvegarde et le support technique des infrastructures Azure de ses clients.

Présent en France depuis 1999 via Netbenefit, racheté en 2012, Cogeco Peer 1 revendique une grosse centaine de clients dans l’Hexagone, principalement des marques d’habillement (De Fursac, Chaussea, Banana Moon…) ou de produits de consommation courante (Animalis…) dont il héberge les sites marchands. Des clients attirés par la rapidité et la disponibilité de son réseau fibre, détenu en propre, qui relie l’Europe à l’Amérique du Nord via trois liens transatlantiques.

Filiale du Cablo-opérateur canadien Cogeco (2,5 milliards de dollars canadiens de CA), Cogeco Peer 1 compte 500 salariés pour un chiffre d’affaires estimé à près de 70 millions de dollars US (source Owler), dont 20 M$ réalisés en Europe principalement en Grande Bretagne, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, où se trouvent ses points de collecte.

Malgré l’absence de datacenter en France, qui pénalise son développement, l’activité du bureau français progresse au rythme de 20% par an, selon Éric Chauvigné. Pour l’exercice 2018, Cogeco Peer 1 France vise une accréditation hébergeur de données de santé et Éric Chauvigné espère parvenir à positionner une première infrastructure en propre à Paris.