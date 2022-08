Cisco a dépassé ses prévisions pour son quatrième trimestre fiscal, qu’il avait toutefois revues à la baisse lors de sa dernière publication. Son chiffre d’affaires de 13,1 Mds $ reste stable tandis que son bénéfice net chute de 6% en glissement annuel à 2,8 Mds $. Son bénéfice par action (Gaap) est de 0,68$, inférieur de 4% à celui de l’an passé. Selon l’équipementier ce trimestre souffre d’une comparaison difficile avec le T4 2021 où la croissance avait dépassé les 30%.

« Sur cette base, la baisse d’une année à l’autre n’a pas été une surprise et n’est pas préoccupante », a déclaré Chuck Robbins, PDG de Cisco, lors d’un échange avec les analystes. « Il est important de garder à l’esprit qu’à court terme, le taux et le rythme de croissance de nos revenus sont beaucoup plus tributaires de la disponibilité des composants que de la croissance de nos commandes trimestrielles de produits. »

Toujours affecté par les difficultés d’approvisionnement en composants, surtout après les nouvelles fermetures d’usines en Chine du printemps, Cisco affirme disposer d’un carnet de commandes record mais peine à combler le stock de commandes non honorées. Pour desserrer l’étau, l’équipementier a du revoir la conception de centaines de produits avec d’autres composants ou les acheter au prix fort. Cela pèse sur sa marge brute qui recule sur un an de 63,6 à 61,3%.

Les revenus des produits sont en légère baisse à 9,6 contre 9,7 Mds $ un an plus tôt et ceux des services stables à 3,4 Mds $. Dans le détail, la principale division « réseaux sécurisés et agiles » enregistre des revenus de 6 Mds $ (-1%), « Internet pour le futur » de 1,2 Md $ (-10%), « Collaboration » de 1,1 Md $ (+2%), « Sécurité de bout en bout » de 984 M$ (+20%), « Expériences d’applications optimisées » de 185 M$ (+8%) et « Autres produits » de 3 M$ (-22%).

Sur l’ensemble de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires progresse de 3% à 51,6 Mds $, loin des 7% de l’exercice 2021. En revanche, le bénéfice net s’améliore de 12% à 11,8 Mds $. Le bénéfice par action (Gaap) s’établit ainsi à 2,82 $ en augmentation de 13%.

Cisco estime que les contraintes qui pèsent sur l’offre vont perdurer mais se résorber progressivement. Plus optimiste pour son exercice 2023, il prévoit ainsi une croissance de 4 à 6% de son chiffre d’affaires et un bénéfice par action de 3,49 à 3,56 $.