Des commandes record mais des perspectives qui s’assombrissent. Cisco a accusé la pire baisse sur le Dow Jones jeudi plongeant de 13,69%, avec avoir lancé un avertissement sur ses résultats annuels, suite à l’impact des confinements en Chine sur ses approvisionnements et de la crise ukrainienne. Les résultats de son troisième trimestre fiscal sont également contrastés.

Le chiffre d’affaires est resté stable d’une année sur l’autre à 12,8 milliards de dollars, la baisse des revenus de services de 8% étant compensé par une hausse de 3% des revenus de produits, qui représentent les trois quarts de l’activité. Par ailleurs, alors que le spécialiste des équipements réseaux axe sa stratégie sur la hausse des logiciels et des abonnements, son chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR) progresse de 11% à 21,9 milliards de dollars. De plus, le carnet de commandes atteint un montant record de 15 milliards de dollars, en hausse séquentielle de 10% et de 130% d’une année sur l’autre.

Par sa politique de prix, Cisco a su aussi préserver son bénéfice net qui progresse de 6% d’une année sur l’autre à 3 milliards de dollars. Son bénéfice par action (Gaap) s’établit ainsi à 0,73 dollar, en augmentation de 7%.

Le troisième trimestre a néanmoins été chargé en mauvaises nouvelles. L’impact sur les revenus des difficultés d’approvisionnement en Chine est estimé à 300 millions de dollars et l’interruption de l’activité en Russie et Biélorussie à 200 millions de dollars.

Ces difficultés vont persister au quatrième trimestre et Cisco ne s’attend plus à une progression de 2,5% de ses revenus pour l’ensemble de l’exercice contre une prévision initiale de 6%. De même, le bénéfice par action ajusté est attendu entre 3,29 dollars et 3,37 dollars au lieu de 3,41 dollars à 3,46 dollars auparavant.