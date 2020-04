Cisco annonce son intention d’acquérir Fluidmesh Networks, une entreprise new yorkaise spécialisée dans les solutions sans fil pour les environnements critiques. Fluidmesh a été fondée en 2005 par une équipe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et du Politecnico de Milan. Sa technologie permet d’établir et de conserver une liaison avec des objets en mouvement, même à très grande vitesse, alors que la plupart des solutions sans fil ne fonctionnent bien pour les objets en mouvement lent.

Les conditions financières de l’opération, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre de l’année fiscale 2020, ne sont pas dévoilées. Fluidmesh rejoindra l’activité IoT de Cisco.

La firme de San Jose s’appuiera sur les produits de Fluidmesh pour étendre sa position dans le sans-fil industriel à des marchés où la puissance du signal est critique tels que le rail et le transport, les opérations minières, la fabrication et l’automatisation industrielle. « La technologie sans fil d’aujourd’hui permet aux organisations d’améliorer la productivité et la sécurité des travailleurs. Des organisations telles que Caterpillar proposent des technologies sans fil pour les véhicules sans pilote, et des exploitations minières comme Boliden à Garpenberg, en Suède, utilisent la technologie sans fil pour faire fonctionner à distance des chargeurs de 23 tonnes dans un petit espace », explique dans un communiqué Liz Centoni, vice-présidente et directrice générale des activités Cloud, Compute et IoT de Cisco. « Si les communications échouent, cela pourrait entraîner l’arrêt de l’unité et de la production, nécessitant finalement une intervention humaine. D’autre part, une perte de communication avec un train à grande vitesse ou un métro est inacceptable. Alors que la plupart des solutions sans fil fonctionnent bien pour les objets en mouvement lent (< 30 km/h), la technologie de pointe de Fluidmesh est conçue pour une perte de transfert de données nulle à des vitesses supérieures à 300 km/h. »

« Il s’agit d’une étape cruciale dans la prise en charge par Cisco de l’adoption et de la prise en compte croissantes du déploiement de réseaux privés de LTE et éventuellement de 5G au sein de l’entreprise pour des cas d’utilisation centrés sur le transport et la logistique », a confié à nos confrères de SDXcentral, Will Townsend, analyste principal chez Moor Insights & Strategy.