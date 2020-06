Nous avons demandé à certains constructeurs et éditeurs IT comment ils avaient vécu la crise sanitaire et comment ils abordaient la sortie de confinement. Le témoignage de Christophe Chamy, directeur général de Mitel France.

Channelnews : L’activité de Mitel France a-t-elle été impactée par la crise Covid ? Dans quelle mesure ?

Christophe Chamy : La crise du Covid-19 a effectivement eu un impact sur l’activité de Mitel. D’un point de vue opérationnel, nous avons passé l’ensemble de nos collaborateurs en télétravail en moins de 24h et mis en place une gouvernance rapprochée composée de la DSI, de la DRH et des directions métiers. Un certain nombre d’appels d’offres, de projets de déploiement et d’intégration ont dû être reportés durant cette période de confinement, mais nous avons également été particulièrement sollicités pour répondre aux besoins urgents des organisations obligées de mettre leur personnel en télétravail ou de faire face à un surcroît d’activité. Ce qui s’est traduit par une croissance de 240 % de nos ventes de solutions de travail collaboratif sur mars et avril, comparé à la même période l’an passé.

Channelnews : Dans l’affirmative, quelles mesures votre entreprise a-t-elle mis en place pour y faire face ?

Christophe Chamy : Notre priorité première a bien évidemment été la sécurité de nos collaborateurs : 100 % des équipes sont passés en télétravail. Si pour certains, ce n’était que le prolongement d’une pratique occasionnelle, pour d’autres, tels que nos équipes R&D, il s’agissait d’une première. Nous avons donc accompagné chaque collaborateur et chaque manager dans cette nouvelle organisation, en mobilisant l’ensemble des directions.

Nous avons fait le choix de ne pas mettre en place de mesures de chômage partiel, par civisme et afin de ne pas pénaliser nos collaborateurs. Dans le même temps, et dans un esprit de civisme là encore, nos collaborateurs ont volontairement accepté de solder quelques jours de congés durant cette période de confinement.

D’un point de vue logistique, une majorité de nos partenaires a poursuivi son activité et nous nous sommes fortement mobilisés pour permettre à chacun d’entre eux de satisfaire les demandes de leurs clients. Nous avons immédiatement mis en place des process de pilotage de l’activité pour faire en sorte de répondre dans des délais extrêmement serrés – dans la journée parfois – aux besoins en matière de solutions de communications et de collaboration – notamment dans des secteurs très critiques tels que les hôpitaux, les administrations et les services d’urgence. La continuité d’activité a été assurée sans aucune rupture de stocks.

Channelnews : À l’heure du déconfinement, vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ?

Christophe Chamy : Durant cette période de pandémie, nous avons enregistré une forte demande en solutions de collaboration et de visioconférence, faisant ainsi évoluer notre mix produits et compensant le report de certains projets chez nos clients. Le point de vigilance porte maintenant sur la productivité des collaborateurs. La crainte de retourner sur le lieu de travail, la fatigue psychologique de chacun, les mesures sanitaires contraignantes et la lente reprise de l’économie sont autant de facteurs qui peuvent démotiver et faire perdre les collaborateurs en productivité. Deux dynamiques vont donc s’affronter mais je suis optimiste quant à la capacité de Mitel et de ses partenaires à relever les défis et à saisir les opportunités qui se présenteront pour notre secteur dans les mois à venir.

Channelnews : Sur quelles produits/services misez-vous en priorité en sortie de déconfinement pour relancer l’activité ?

Christophe Chamy : Comme je le disais précédemment, certains déploiement ou appels d’offres ont été retardés. Mais en cette sortie de pandémie, nombre d’entre eux vont reprendre, particulièrement ceux liés à l’intégration de briques applicatives avec des solutions de collaboration, telles que MiCollab ou MiTeam Meetings.

Je pense que cette nouvelle appétence pour les solutions de travail collaboratif va se pérenniser dans les mois à venir, certaines entreprises ayant la volonté d’accélérer leur transformation numérique. Je suis également convaincu que le modèle de paiement à l’usage – as a Service – va connaitre un essor considérable, bien plus rapide que ce que les acteurs du marché et les analystes auraient pu anticiper. Nous avons d’ailleurs lancé il y a quelques jours notre nouvelle solution de cloud privé hébergée sur Google Cloud – MiCloud Flex.

Channelnews : Quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir l’activité et la trésorerie de vos partenaires dans un environnement économique profondément dégradé ?

Christophe Chamy : Mitel dispose d’une stabilité financière et opérationnelle nous permettant de mettre à disposition de nos partenaires un large portefeuille de solutions de communication et de collaboration en phase avec les besoins des entreprises au sortir de cette crise. Nous accélérons actuellement la mise sur le marché de nos offres cloud pour permettre à nos partenaires de tirer parti des opportunités de croissance sur le marché du cloud sans requérir d’investissements massifs et de pouvoir ainsi compter sur des revenus mensuels récurrents.

Channelnews : Constatez-vous des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part des clients et partenaires ? Si oui quels sont les typologies de clients et les secteurs les plus problématiques et comment envisagez-vous de vous en prémunir ?

Christophe Chamy : L’engagement partenarial que nous cultivons depuis des années avec nos revendeurs et distributeurs prend d’autant plus son sens dans ce genre de contexte et nous avons d’ailleurs mis conjointement en place une gouvernance rapprochée afin de renforcer le pilotage financier de nos activités communes. Le secteur des TPE et PME est celui qui a été le plus touché. 75 % de ces entreprises ont sollicité des prêts, de leur banque ou auprès de l’Etat. Pour adresser ce segment de marché nous nous appuyons sur un modèle 2-tier, via des distributeurs qui ont notamment cette capacité de pouvoir gérer d’éventuels allongements de délais de paiements.

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT et de l’environnement économique vous attendez-vous dans les prochains mois ?

Christophe Chamy : Je m’attends tout d’abord à voir une accélération du processus de consolidation, notamment au niveau du channel. Que ce soient des intégrateurs qui vont être absorbés par des opérateurs, ou bien des opérateurs par d’autres opérateurs, la phase de consolidation amorcée il y a quelques années va très probablement se renforcer. Je pense aussi que nous allons voir une évolution des stratégies commerciales. Nombre de partenaires vont certainement élargir leur ciblage marché aux ETI et aux grands comptes, notamment du fait de la crise sur le segment des TPE et PME. Le déploiement de la 5G est aussi à ne pas oublier : son arrivée va redynamiser certains secteurs et générer des opportunités dans des régions qui ne disposent pas encore de connexion à très haut débit.

Propos recueillis par e-mail le 5 juin 2020