Mitel vient de procéder à la nomination de deux hauts responsables en Europe.

Ayant pour mission de piloter l’un des principaux marchés en croissance dans la zone EMEA, Christophe Chamy (photo) est promu directeur général de Mitel France. Il est chargé d’accompagner les partenaires et les clients dans leur migration vers le cloud, tout en préservant et en développant la part de marché du Canadien sur le segment des communications d’entreprise sur site.

Christophe Chamy occupait depuis 2017 le poste de directeur des ventes au sein de la filiale, chargé de définir et de mettre en œuvre la politique commerciale dans l’Hexagone. Auparavant, il a occupé durant trois ans le poste de directeur régional des ventes de la société. Avant de rejoindre Mitel, il a rempli diverses fonctions marketing et de direction des ventes au sein d’Aastra et d’EADS.

Thomas Veit rejoint quant à lui la société au poste de vice-président de la région « Reste de l’Europe », regroupant la Scandinavie, le Benelux, l’Espagne, l’Italie, le Moyen-Orient, la Russie, la CEI et l’Autriche/Europe Centrale et Orientale. Il a précédemment exercé les fonctions de vice-président EMEA et APAC (Asie-Pacifique), en charge de la stratégie des canaux de distribution chez NCR. Il a auparavant occupé des postes de direction en EMEA chez Unify, Avaya, Cisco Systems, SonicWall et Ingram Micro.

Christophe Chamy etThomas Veit seront directement rattachés à Jeremy Butt, Senior Vice President International de Mitel, venant ainsi compléter l’équipe dirigeante en place dans la zone EMEA.

« Notre stratégie de commercialisation et notre engagement sans relâche à offrir à nos clients la meilleure voie de migration dans le cloud ont favorisé l’adoption rapide de cette technologie dans la zone EMEA », explique dans un communiqué Jeremy Butt. « Ce marché est à présent entré dans une phase d’accélération, où les entreprises de toutes tailles se transforment et opèrent leur transition vers les communications et la collaboration dans le cloud. Ces changements au sein de notre équipe dirigeante vont nous permettre d’exploiter au maximum la dynamique créée jusqu’ici. »

« L’adoption du cloud gagne du terrain en France, où nous constatons une croissance à deux chiffres », affirme de son côté Christophe Chamy. « Fort d’une large base installée et d’une offre complète de solutions aussi bien sur site, qu’en mode cloud privé ou public, Mitel dispose d’un positionnement unique pour mener la migration de ses clients dans le cloud et, plus important encore, les aider à tirer le meilleur parti de la collaboration et des communications en temps réel. »

Selon Synergy Research, Mitel est numéro un en part de marché dans la zone EMEA et numéro deux sur le marché de l’UCaaS au niveau mondial.