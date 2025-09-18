L’éditeur de cybersécurité Check Point a annoncé un accord définitif pour acquérir Lakera, une start-up zurichoise spécialisée dans la sécurité IA native pour les applications IA. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué mais a été estimé à 300 millions de dollars environ par les médias israéliens Globes et Calcalist.

Lakera, fondée par des experts issus de Google et Meta, est reconnue pour sa plateforme de sécurité dédiée à la protection des grands modèles de langage (LLM), de l’IA générative et des agents autonomes. Ses solutions (Lakera Red et Lakera Guard) combinent une évaluation de posture avant déploiement avec une protection en temps réel lors de l’exécution, visant à prévenir notamment les risques d’injection de prompts, de fuite de données et de manipulation des modèles.

« L’IA transforme tous les processus métier, mais elle crée aussi de nouvelles surfaces d’attaque. Nous avons choisi Lakera car sa sécurité native IA apporte une précision supérieure et une rapidité à grande échelle », explique Nadav Zafrir, PDG de Check Point dans un communiqué.

Pour Check Point, cette acquisition est une étape afin de bâtir une offre de sécurité IA de bout en bout. La technologie Lakera viendra enrichir la plateforme Infinity de Check Point, pour mieux sécuriser l’ensemble du cycle de vie des technologies IA en entreprise — des modèles aux agents, en passant par les données.

Lakera compte 70 employés dans ses centres de développement de Zurich et de San Francisco, dont 11 titulaires d’un doctorat. Ses équipes rejoindront celles de Check Point et constitueront le socle de son unité Global Center of Excellence for AI Security. La finalisation de la transaction est prévue au quatrième trimestre 2025.

Cette acquisition de Lakera par Check Point s’inscrit dans une dynamique forte de consolidation du marché de la sécurité IA native. En avril dernier, Palo Alto a racheté Protect AI dans une transaction estimée à environ 700 millions de dollars tandis que Cisco s’était emparé de Robust Intelligence en 2024.