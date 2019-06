Capgemini et ISAI lancent ISAI Cap Venture, un fonds d’investissement à destination des start-up et scale-up technologiques. Doté de 90 millions d’euros, il a vocation à prendre des participations minoritaires de 1 à 5 millions d’euros dans de jeunes entreprises innovantes susceptibles de devenir des leaders dans les secteurs du logiciel (IaaS, SaaS, PaaS) et de « l’informatique durable ».

ISAI Cap Venture, dont la gestion est confiée à ISAI, ciblera des jeunes entreprises, majoritairement en Europe, ayant atteint un stade de maturité permettant une démarche commerciale conjointe avec Capgemini. Il interviendra en co-investissement dans 15 à 20 start-up/scale-up lors de levées de fonds menées par des sociétésde capital-risque (Series A , B et C). La sélection des investissements sera assurée principalement par les collaborateurs de Capgemini et par le réseau mondial Applied Innovation Exchange du groupe.

« Le partenariat avec ISAI va permettre à Capgemini Ventures d’être immédiatement opérationnel dans l’écosystème du capital-risque et de pouvoir se consacrer à la sélection des opportunités d’investissement ainsi qu’à la création de synergies avec les start-up et scale-up du portefeuille, », indique dans un communiqué Lucia Sinapi-Thomas, directrice exécutive de Capgemini Ventures.

« Notre proximité avec le groupe Capgemini nous a permis de lancer ce fonds sur des bases claires, permettant à chacun de jouer son rôle. Capgemini sera le « business partner » et l’accélérateur de croissance pour les start-up et scale-up du portefeuille. Nous serons, comme à notre habitude, l’investisseur en capital-risque structurellement aligné sur les intérêts des jeunes entreprises et de leurs actionnaires », affirme de son côté Jean-David Chamboredon, président exécutif d’ISAI.

Lancé en 2010, ISAI rassemble une communauté de plus de 250 entrepreneurs du secteur technologique à travers le monde. Avec un portefeuille de plus de 300 millions d’euros, le fonds accompagne des sociétés technologiques à fort potentiel, à leur démarrage ou ayant déjà atteint la maturité. ISAI Gestion est présent à Paris et à New York.