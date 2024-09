Sur un marché de l’impression structurellement en contraction depuis des années, certains acteurs continuent de tirer leur épingle du jeu. C’est le cas du distributeur et éditeur spécialisé dans les solutions de gestion de l’impression Bluemega. Reprise à la barre du tribunal de commerce par ses salariés en 2013, l’entreprise surfe depuis sur une croissance continue de l’ordre de 15% à 20% par an, qui l’a vue dépasser les 9 M€ de chiffre d’affaires en 2023 et atteindre un effectif de trente personnes.

Une croissance fondée essentiellement sur le succès de deux offres : Papercut, une solution de gestion d’impression d’origine australienne dont Bluemega assure la distribution dans les pays francophones, et KPAX, une solution de gestion du matériel d’impression éditée en interne. À elles deux, ces deux offres représentent 85% des revenus de Bluemega.

Avec 12% de parts de marché, Papercut serait la solution de gestion d’impression la plus répandue à l’échelle mondiale. Quant à KFAX, elle est largement leader sur son marché domestique avec un bureauticien français sur deux l’utilisant pour gérer son parc d’impression. Et elle est également diffusée dans le monde entier via des partenariats.

« Les solutions de gestion d’impression et de gestion de flotte d’impression se sont généralisées ces dernières années car elles permettent aux entreprises de mieux imprimer en en ajoutant de l’intelligence à leurs machines », expose Sébastien Créno, président de Bluemega (photo). Les agents de collecte de KPAX relèvent ainsi les compteurs des machines et alertent lorsque qu’il faut remplacer les consommables ou envoyer un technicien pour réparer.

Le déclin du marché de l’impression n’inquiète pas outre mesure Bluemega. Si son offre s’est largement resserrée ces dernières années – l’entreprise a quasiment arrêté la distribution de hardware – son positionnement sur les solutions de gestion de l’impression lui offre encore de sérieuses perspectives de croissance. « Les études montrent que le marché de la gestion de l’impression est toujours en croissance de l’ordre de 5% par an », souligne Sébastien Créno.

En outre, l’entreprise s’attend à trouver des relais de croissance dans les services à valeur ajoutée et le Cloud. En 2021, elle a fait l’acquisition de NewDoc, une petite société de quatre personnes, spécialisée dans les services d’intégration de solutions d’impression qui lui a permis de renforcer son équipe services intervenant en support des partenaires. À terme, l’entreprise pense étendre son portfolio jusqu’à proposer des services d’infogérance autour des solutions qu’il distribue.

Et sa profitabilité – l’entreprise dégage un Ebitda de l’ordre de 10% par an – lui permet d’envisager une croissance externe ou de se diversifier dans le domaine du document ou dans le suivi d’autres objets connectés.