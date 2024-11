Blue, un opérateur et hébergeur breton, a mandaté la banque d’affaires Oddo BHF pour lui trouver un nouvel actionnaire majoritaire, d’après un article de L’Informé. Trois investisseurs auraient déjà exprimé leur intérêt.

Fondée en 2005 par Nicolas Boittin (cf. photo), l’ex-Bretagne Télécom revendique près de 3.000 entreprises clientes pour un effectif de 180 collaborateur·rice·s. Après le rachat de Prophone en 2017, Blue a réalisé un tour de table de 20 millions d’euros auprès de Crédit Mutuel Equity et de Bpifrance. En juillet 2020, l’opérateur breton a fait entrer Quilvest Capital Partners à son capital. En 2021, il a acquis Oceanis, un expert vendéen des solutions et services IT.

L’ex Bretagne Télécom va ouvrir un deuxième centre de données à Nantes d’ici la fin de cette année pour doubler sa capacité de stockage – de 5.000 à 10.000 serveurs infogérés – et offrir une redondance avec son centre de données de Rennes.

Rectificatif du 21/11/2024 à 11h22 :

Initialement titré « Blue à vendre », cet article a été modifié à la demande de Blue qui a indiqué être dans un processus classique d’entrée sortie d’un nouvel actionnaire majoritaire. L’entreprise a également démenti la valorisation de près de 170 millions d’euros publiée par L’Informé, le chiffre d’affaires de 37,6 millions d’euros en 2023 ainsi que les noms des trois fonds candidats au rachat des parts de l’actuel actionnaire majoritaire.