Barracuda annonce l’introduction d’une évolution notable dans son programme partenaires. À compter du 1er mars, les partenaires seront rémunérés sur la totalité de leur business avec l’éditeur, y compris sur les renouvellements de licences, les services managés et les solutions accessibles via les places de marché. Jusqu’à présent, les partenaires n’étaient rémunérés que sur les nouvelles licences et les maintenances associées, qui ne représentent que 70% des ventes de l’éditeur.

Une inflexion de sa stratégie de distribution que les partenaires doivent à l’arrivée en novembre 2022 d’un nouveau vice-président channel monde, Jason Beal. Alors que son business reposait autrefois majoritairement sur la commercialisation d’appliances, c’est le Cloud qui domine aujourd’hui l’activité avec 70% de ses revenus, rappelle Éric Heddeland, vice-président Europe du Sud de Barracuda Networks (photo). Et les grands hyperscalers jouent un rôle de plus en plus important, à la fois comme revendeurs, via leur place de marché, et comme fournisseurs d’infrastructures cloud pour exécuter ses solutions.

Une évolution dont a voulu tenir compte Jason Beal en incitant les partenaires Barracuda à promouvoir les solutions que la marque met à disposition sur les places de marché des hyperscalers, et plus généralement tout son business SaaS.

Actuellement, ce sont ses solutions de protection d’application (Barracuda WAF-as-a-Service) qui connaissent la plus forte dynamique de croissance parmi ses quatre principales familles de produits. En France, où ces solutions sont encore sous-représentées dans les entreprises, Barracuda prévoit de doubler son activité. Son atout face aux leaders du marché Imperva, F5 et autres Fortinet : son positionnement midmarket et la simplicité de déploiement et de gestion de son offre.