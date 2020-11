Barracuda Networks s’est offert Fyde, un fournisseur de solutions d’accès réseau ZTNA (Zero Trust Network Access) basé à Porto au Portugal et à Palo Alto en Californie. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Avec l’acquisition de Fyde, Barracuda propose désormais des solutions ZTNA permettant un contrôle d’accès basé sur l’identité et des politiques de sécurité contextuelle en fonction des points d’accès. Les capacités de l’offre SASE de Barracuda sont par ailleurs renforcées.

La solution facilite notamment la connexion des utilisateurs aux applications métiers dans le cloud déployées dans des environnements hybrides et multi-cloud. Elle permet aux équipes de sécurité de traiter notamment :

l’authentification unique sécurisée pour les applications SaaS ;

l’accès sécurisé aux applications à partir d’appareils personnels utilisés sur le lieu de travail ;

l’accès simultané à des applications sur site et dans plusieurs environnements de cloud computing ;

la surveillance de la sécurité des appareils mobiles et la protection contre les sites web malveillants ;

l’accès privilégié simplifié.

« Le télétravail va perdurer, les migrations vers le cloud s’accélèrent et les périmètres traditionnels des entreprises ont disparu. Fyde propose une puissante solution ZTNA qui fonctionne sur toute infrastructure, tout appareil et avec tout eapplication sur un réseau d’entreprise. Avec cette acquisition, Barracuda offre aux entreprises multisites un nouveau moyen de moderniser l’accès à distance, de mettre en vigueur des politiques globales de sécurité et d’accès et d’obtenir une connectivité transparente sans compromettre la productivité », commente dans un communiqué le président et CEO de Barracuda, William Jenkins.

Fyde a été créée en 2017 par Luìsa Lima, Jose Luis Perera, Pablo German Sole et Sinan Eren. Leur solution est disponible immédiatement sous le nom de Barracuda CloudGen Access pour les entreprises. Elle sera disponible dans les prochaines semaines pour les partenaires MSP.