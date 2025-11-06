L’éditeur français de logiciel de gestion Axonaut annonce sa connexion à Peppol, le réseau européen dédié à la facturation électronique. Une étape stratégique alors que la Belgique s’apprête à rendre la e-facturation obligatoire pour près de 200 000 petites entreprises dès janvier 2026.

Déjà certifiée comme plateforme agréée en France, Axonaut est maintenant connecté à Peppol afin d’accompagner ses clients belges actuels et d’accélérer son développement sur ce marché en pleine mutation. Le réseau Peppol – né en Belgique à travers l’association OpenPeppol – permet aux entreprises de transmettre leurs factures électroniques via des points d’accès certifiés. Axonaut figure désormais sur la liste officielle de ces points d’accès.

« Se connecter à Peppol était une évidence », explique le CTO d’Axonaut, Nicolas Michel. « Cela nous permet d’aider nos clients belges à être conforme et de préparer septembre 2026 quand la facturation électronique entrera en vigueur en France ».

L’entreprise toulousaine mise sur son offre ‘tout-en-un’ qui combine facturation, gestion commerciale, gestion de stock et gestion financière. Contrairement à d’autres logiciels sur le marché, Axonaut propose l’ensemble de ces fonctionnalités à un tarif unique, sans frais cachés.

Cette démarche intervient dans un contexte d’urgence pour de nombreuses entreprises belges qui cherchent encore des solutions à seulement quelques mois de l’échéance de la réforme.

Face à cet enjeu, Axonaut observe une hausse des inscriptions venues de Belgique et prévoit des campagnes d’affichage dans les mois à venir pour renforcer sa notoriété et informer les entrepreneurs de sa conformité avec Peppol.

En se connectant à ce réseau européen, Axonaut prépare également sa compatibilité future avec d’autres marchés qui vont utiliser Peppol, notamment en Espagne et au Luxembourg.

Pour en savoir plus, https://axonaut.com/content/home-be

