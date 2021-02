Bruno Lampe a cédé la direction générale d’Axians Cloud Builder, société qu’il avait cofondée en 1999 sous le nom d’APX. C’est Guillaume Garric qui a repris le flambeau le 1er janvier. Diplômé de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et détenteur d’un Executive MBA d’HEC Paris, Guillaume Garric occupe depuis 19 ans différents postes opérationnels et managériaux au sein de Vinci Energies, en France et à l’international. Il est chargé de faire d’Axians en France « le leader de la transformation digitale de ses clients », selon les termes du communiqué que nous a envoyé Axians. Interrogé sur le devenir de Bruno Lampe, Axians nous a fait savoir que ce-dernier restait au sein du groupe à une fonction de développement.