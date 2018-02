Le spécialiste de la cybersécurité Alliacom rejoint Axians pour renforcer l’offre cybersécurité de la marque de Vinci Energies dédiée aux TIC et devient Axians Cybersecurity Paris. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Créée en 1994 par Thierry Balianet Jacques Szpiro, Alliacom décline son offre autour de missions d’audit/conseil en sécurité des systèmes d’information, d’intégration de solutions de sécurité et de services managés auprès de grands comptes, administrations, ETI et ESN.

Dotée d’un laboratoire de R&D, la société a conçu AlliaCERT (Computer Emergency Response Team), son propre service de veille et de réponse aux incidents de sécurité. Membre du First (Forum of Incident Response Team) qui fédère, au niveau international, les équipes dédiées à la réaction aux incidents de sécurité des SI, elle propose outre AlliaCERT, deux autres services en mode managé pour la cybersécurité des entreprises : AlliaSCAN (gestion des vulnérabilités) et AlliaSOC (Security Operation Center).

Alliacom a réalisé un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros en 2017.

« La vocation de la société Alliacom est de porter l’offre cybersécurité d’Axians en France et en Tunisie avec des objectifs importants de croissance et de recrutement », commente dans un communiqué Benoît Veillon, directeur d’Axians.