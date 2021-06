Petit à petit, Microsoft grignote des parts sur le marché de l’infrastructure en tant que service à AWS. Si le géant de Seattle est resté en 2020 le numéro un mondial de l’IaaS avec une part de marché de 40,8% représentant 26,2 milliards de dollars, son concurrent de Redmond s’est rapproché avec une part de marché de 19,7% et 12,7 milliards de dollars, si l’on en croit les chiffres de Gartner. La différence semble encore criante, mais dans un marché en croissance de 40,7% à 64,3 milliards de dollars (contre 45,7 milliards de dollars en 2019), le premier n’a vu ses ventes augmenter « que » de 28,7% alors que le second a enregistré une progression de 59,2% (soit plus du double !). La pandémie mondiale de coronavirus et le passage au travail à distance a donc particulièrement bénéficié à Microsoft Azure.

En troisième position on trouve le Chinois Alibaba, le plus grand fournisseur de services cloud IaaS en Asie, qui a vu son chiffre d’affaires bondir de 52,8% à 6,1 milliards de dollars. Sa part de marché IaaS est ainsi passée de 8,8 % à 9,5%. Son taux de croissance le plus élevé – +105 % – a été enregistré dans le secteur de l’éducation, grâce aux téléchargements de DingTalk, sa plateforme de communication et de collaboration d’entreprise.

Une forte progression a également été enregistrée par Google, dont les ventes ont décollé 66,1% à 3,9 milliards de dollars, sa part de marché passant de 5,1% à 6,1%. Les dépenses réalisées par les secteurs de la vente au détail, de l’administration et de la santé ont stimulé la croissance de la firme de Mountain View en IaaS en 2020, tout comme l’accent mis sur le soutien au développement et au déploiement d’applications cloud à la fois dans un environnement hybride et multicloud.

Grâce à une deuxième année consécutive de croissance de plus de 200 % sur le marché de l’IaaS (+202,8%), Huawei a fait son entrée pour la première fois dans le top cinq l’an dernier avec un chiffre d’affaires de 2,7 milliards de dollars. Plus de 90 % de ces revenus provenaient de la Grande Chine, une région ou le boom du marché du cloud se poursuit. « Après 2019, Huawei s’est éloigné de la vente d’équipements pour investir massivement dans son activité de services cloud, ce qui commence à porter ses fruits », constate dans un communiqué Sid Nag, vice-président en charge de la recherche chez Gartner.

Selon lui, en 2021 le marché de l’IaaS devrait voir sa croissance ralentie pour atteindre 38,5 % (voir tableau), battu par le décollage du DaaS (+67,7 %). Le marché le plus important devant toutefois rester le SaaS avec 122,6 milliards de dollars.

Worldwide Public Cloud Services End-User Spending Forecast (Millions of U.S. Dollars)

2020 2021 2022 Cloud Business Process Services (BPaaS) 46,131 50,165 53,121 Cloud Application Infrastructure Services (PaaS) 46,335 59,451 71,525 Cloud Application Services (SaaS) 102,798 122,633 145,377 Cloud Management and Security Services 14,323 16,029 18,006 Cloud System Infrastructure Services (IaaS) 59,225 82,023 106,800 Desktop as a Service (DaaS) 1,220 2,046 2,667 Total Market 270,033 332,349 397,496

BPaaS = business process as a service; IaaS = infrastructure as a service; PaaS = platform as a service; SaaS = software as a service

Note: Totals may not add up due to rounding.

Source: Gartner (April 2021)