Cisco va acquérir CloudCherry une société non cotée spécialisée dans la gestion de l’expérience client (CEM) afin d’améliorer son portefeuille de solutions pour centres de contact. Cisco figure déjà parmi les investisseurs de CloudCherry. Les conditions financières de l’opération, qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l’exercice 2020 de Cisco, ne sont pas dévoilées.

Bien que l’entreprise ait son siège à Salt Lake City (Utah), la majorité de ses effectifs sont basés à Bangalore en Inde.

CloudCherry fournit une cartographie du parcours client, des intégrations prêtes à l’emploi et des analyses prédictives. « Cela permet aux entreprises de mieux comprendre les parcours complexes de leurs clients et d’obtenir des résultats commerciaux tangibles qui peuvent aider à générer un réel retour sur investissement », indique Cisco dans un communiqué. « La plateforme API ouverte de CloudCherry complète notre approche d’architecture cloud ouverte et flexible en simplifiant la manière dont les données des clients sont ingérées à partir de systèmes d’enregistrements, de données transactionnelles et d’autres sources de données, le tout en temps réel », précise sur son blog Vasili Triant, vice-président et directeur général de l’activité Centre de contact de Cisco.

À l’issue de la transaction, les équipes de CloudCherry rejoindront cette dernière. « Après la clôture, nous travaillerons avec diligence pour intégrer CloudCherry aux produits de Cisco de manière aussi fluide que possible et pour offrir la plus grande valeur à nos clients », promet Vassili Triant.