Kyndryl et Nokia annoncent une alliance mondiale sur les services de réseau sans fil et d’Edge Computing. Les deux acteurs veulent développer conjointement des solutions de réseaux sans fil privés LTE et 5G fiables, sécurisés et de qualité industrielle. Les technologies mises en œuvre viseront à accélérer le passage à l’industrie 4.0, qui permet de transformer la façon dont les entreprises fabriquent et distribuent leurs produits.

Les industries à forte intensité d’actifs adoptent des systèmes intelligents et autonomes alimentés par des données et l’apprentissage automatique. La connectivité sans fil privée est notamment un élément clé pour ajouter de nouvelles sources de données et des couches d’analyse, pour la gestion des processus en temps réel et pour faciliter les cas d’utilisation de l’automatisation, de la robotique, de l’intelligence artificielle et de la réalité augmentée et virtuelle.

« Alors que les entreprises de tous les secteurs cherchent de nouvelles façons de transformer numériquement leurs opérations, la 5G et l’edge computing se développent afin que les entreprises puissent exploiter la promesse de ces technologies émergentes », a déclaré dans un communiqué Paul Savill, responsable de l’activité Network and Edge Computing de Kyndryl. « En collaborant avec Nokia, nous franchissons une nouvelle étape pour aider nos clients à libérer la puissance de la LTE et de la 5G grâce à un environnement sécurisé et privé qui les aide à fournir des solutions edge sur mesure et de niveau entreprise pour générer de la valeur et des expériences client de nouvelle génération. »

L’alliance entre Kyndryl et Nokia fait suite à une collaboration réussie chez le géant américain de la chimie Dow. Elle a abouti à des implémentations réelles de réseaux LTE et 5G privés et de multiples applications de preuve de concept (PoC), que l’industriel prévoit de déployer mondialement. Nokia continuera d’apporter sa plateforme Digital Automation Cloud (DAC) pour le développement d’applications et de services de réseau sans fil et Kyndryl ses services de conseil, de conception et de gestion des infrastructures.

Nokia revendique plus de 420 clients utilisant ses technologies de réseaux privés et va pouvoir cibler dans le cadre de cette alliance les 4000 clients mondiaux de Kyndryl. Selon un dirigeant de Nokia, l’industrie manufacturière est le principal segment du marché avec ses 10 millions de sites d’usines.