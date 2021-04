Alors qu’Aubay s’attendait à un léger recul du chiffre d’affaires au premier trimestre c’est au contraire une croissance de 4% que le groupe a enregistré, les revenus atteignant 115,9 millions d’euros. Cette bonne activité, Aubay l’attribue à la fois à une demande très soutenue, à un recrutement supérieur aux prévisions et un taux d’activité exceptionnel pour un premier trimestre (+ de 93%), et ce malgré un nombre de jours facturables inférieur à celui du premier trimestre 2020.

La France, grâce à une forte activité et aux recrutements réalisés, retrouve le chemin de la croissance en avance sur son objectif. Ses revenus grimpent de 1,4% à 59,6 millions d’euros.

Bénéficiant d’une bonne activité en Italie, dans la péninsule ibérique, en particulier au Portugal, et de la croissance retrouvée en Belgique et au Luxembourg, l’international enregistre une croissance de 7% à 56,3 millions d’euros.

A fin mars, les effectifs s’élevaient à 6.673 salariés contre 6.562 fin décembre 2020 (+111). Le groupe indique qu’il est ainsi en avance sur son plan de recrutement.

Pour l’exercice en cours, la demande des principaux clients reste dynamique, ce qui permet notamment de maintenir le rythme des recrutements. Aubay s’attend à une accélération de la croissance dès le deuxième trimestre compte tenu de l’effet embarqué et d’une base de comparaison favorable. Le groupe maintient donc les objectifs annuels énoncés lors de la présentation des résultats annuels 2020 en mars, à savoir : un chiffre d’affaires compris entre 440 millions d’euros et 450 millions d’euros, ainsi qu’une marge opérationnelle d’activité comprise entre 9,5% et 10,5%.