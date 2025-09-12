La société de téléconseil et centres d’appels pour des entreprises telles que Ryanair, BNP Paribas ou Orange, crée une filiale dédiée aux solutions technologiques pour la relation client. Baptisée Armatis Technology, cette nouvelle entité regroupe une trentaine de collaborateur·rice·s d’Armatis en France et en Pologne. Un communiqué précise que la filiale accompagne déjà plus de 30 clients et génère un chiffre d’affaires de plus de 3 millions d’euros.
Ses premiers développements consistent en une suite logicielle intitulée SquAire qui comprend une plateforme omnicanale de gestion et d’orchestration des interactions, une solution de veille de la qualité des appels basée sur de l’intelligence artificielle, une plateforme de knowledge management et d’e-coaching, des outils d’automatisation et une solution de traduction et d’assistance à la rédaction automatique.
La direction d’Armatis Technology est assurée par Martin Dufourcq (cf. photo). Ce dernier a rejoint le directoire du groupe en juin 2024. Il a auparavant œuvré chez Eurogroup, Webhelp ou encore Velvet Consulting. « Avec Armatis Technology, nous accélérons notre investissement et faisons évoluer notre organisation pour répondre mieux et plus vite aux attentes du marché en matière de facilitation technologique de bout en bout. Nos approches continueront de rechercher le meilleur équilibre entre humain et technologie, en nous assurant de développer des systèmes garantissant le respect des meilleurs standards en matière de souveraineté sur la data et de sécurité de nos applications », promet-il.