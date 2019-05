Généralement très discret sur le sujet, Tim Cook a révélé à CNBC qu’Apple avait fait l’acquisition de 20 à 25 startups en six mois, soit environ 4 entreprises par mois. Apple « recherche principalement des talents et de la propriété intellectuelle », a précisé le dirigeant à nos confrères. La majorité de ces entreprises est si modeste qu’elles restent sous le seuil des informations réservées aux investisseurs. On notera tout de même que le patron de la firme à la pomme a fait ses confidences à nos confrères à l’occasion de la réunion annuelle des actionnaires de Berkshire Hataway, le fonds d’investissement contrôlé par le légendaire Warren Buffett.

Dans un document transmis à la SEC à l’occasion de la publication de ses résultats annuels, la firme de Cupertino avait indiqué avoir dépensé en 2018 721 millions de dollars pour des acquisitions d’entreprises, soit environ le double des sommes utilisées à cet effet en 2016 et 2017.

Six des dernières acquisitions sont dévoilées par le Silicon Valley Business Journal, qui s’appuie sur Crunchbase. Il s’agit de quatre startups basées dans la Silicon Valley : Asaii (une jeune pousse basée à Berkeley en Californie qui a développé un moteur d’analyse musicale destiné aux labels et au managers d’artistes), Silk Labs (un spécialiste du machine learning dont le siège est à San Mateo), Laserlike (une entreprise de Mountain View proposant des résultats de recherche personnalisés grâce à l’intelligence artificielle) et Stamplay (une jeune pousse italo-américaine installée à San Francisco et à Rome, à l’origine d’une plateforme visant à simplifier la création d’applications d’entreprise par le bais d’outils visuels). Les deux autres entreprises sont basées à Londres : Platoon (une startup spécialisée dans la recherche de nouveaux talents musicaux ) et DataTiger (une société opérant sur le marché du marketing numérique).