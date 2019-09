Encore une grande pointure qui quitte Apple cette année rapporte Recode. Après la démission en février dernier d’Angela Ahrendts, première vice-présidente d’Apple Retail, puis l’annonce du départ de l’emblématique designer de l’iPod et de l’iPhone Jony Ive, qui va rentrer en Angleterre pour créer sa propre agence, c’est le directeur de la communication Steve Dowling qui annonce qu’il délaisse la firme à la pomme. Tous trois sont ou étaient placés directement sous la tutelle de Tim Cook.

Apparemment usé par 16 années passées à la tête des relations publiques, celui qui était auparavant journaliste chez NBC en charge de la Silicon Valley a envoyé un message à son équipe. « Après 16 ans chez Apple, d’innombrables discours, lancements de produits et, occasionnellement, de crises avec la presse, j’ai décidé qu’il était temps que je quitte notre remarquable entreprise. C’est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment et qui a clairement été mis en évidence lors du dernier – et pour moi ultime – cycle de lancement. Votre programme est défini et l’équipe exécute brillamment comme toujours. Alors, c’est le moment », écrit-il, ajoutant qu’il n’a pour le moment d’autres projets que de passer du temps avec sa famille et « de créer avec elle des souvenirs ». « Ma loyauté envers Apple et ses employés ne connaît pas de limites. Travailler avec Tim et cette équipe, accomplir tout ce que nous avons fait ensemble, a été le point culminant de ma carrière », conclut-il.

« Steve Dowling se consacre à Apple depuis plus de 16 ans et a secondé la société à tous les niveaux à l’occasion de nombreux évènements notables », a déclaré la firme de Cupertino dans un communiqué adressé à nos confrères. « Du premier iPhone et du premier App Store à l’Apple Watch et à l’Air Pod, il a aidé à raconter l’histoire d’Apple et à partager nos valeurs avec le monde entier. »