Anthropic est en négociations avancées pour lever 2 milliards de dollars, rapporte le Wall Street Journal. Ce nouveau cycle de financement est mené par Lightspeed Venture Partners et valoriserait la startup d’IA à 60 milliards de dollars, contre 18 milliards de dollars après une précédente levée de fonds menée par Menlo Ventures en 2024. Un tel accord ferait d’Anthropic la cinquième startup américaine la plus valorisée, loin toutefois des 157 milliards de valorisation d’OpenAI, sa plus grande rivale.

Anthropic a pour principal soutien Amazon, qui a finalisé un investissement de 4 milliards de dollars en mars 2024. Le géant du cloud a doublé la mise en novembre en annonçant 4 milliards supplémentaires. Précédemment Alphabet, la maison mère de Google, avait investi 500 millions de dollars en 2023.

Malgré les doutes sur la capacité des startups d’IA à rentabiliser de tels investissements, le mouvement des levées record perdure : 6,6 milliards pour OpenAI en octobre dernier, près de 12 milliards de dollars (en 2 levées de 6 milliards) pour xAI et une méga-levée de 10 milliards de dollars pour Databricks.

Selon les données de Pitchbook, les startups d’IA aux États-Unis ont reçu 97 milliards de dollars de financement en capital-risque en 2024. Ce financement représentait 46% des 209 milliards de dollars levés par l’ensemble des startups américaines au cours de l’année.