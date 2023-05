Le géant chinois du e-commerce a décidé de scinder son activité Alibaba cloud pour en faire une société indépendante. L’annonce a été faite à l’occasion de la publication des résultats de l’exercice 2023 et intervient sept semaines après l’annonce d’un plan de restructuration historique visant à scinder le groupe en six entreprises indépendantes et apporter plus d’agilité à chacune.

« Nous prenons des mesures concrètes pour dégager de la valeur de nos activités et nous sommes heureux d’annoncer que notre conseil d’administration a approuvé la scission complète du Cloud Intelligence Group par le biais d’une distribution de dividendes en actions aux actionnaires, avec l’intention d’en faire une société indépendante cotée en bourse », a déclaré Daniel Zhang, le PDG d’Alibaba cloud dans un communiqué.

Le groupe prévoit d’achever la scission dans les 12 prochains mois et d’inclure des investisseurs stratégiques externes par le biais de financements privés. La nouvelle entité séparée regroupera les activités de cloud, d’IA et la messagerie collaborative d’entreprise DingTalk, comparable à Slack.

Créé en 2009, Alibaba Cloud s’est hissé à la première place du marché chinois, captant environ 40% de parts de marché. En 2022, Synergy Research Group le positionnait comme quatrième fournisseur cloud mondial derrière les 3 trois géants hyperscalers étatsuniens mais devant IBM. L’activité cloud a généré un chiffre d’affaires de 2,7 milliards de dollars au cours du quatrième trimestre fiscal clos fin mars, soit 9 % du chiffre d’affaires total d’Alibaba.

Elle a toutefois nettement ralenti ces derniers trimestres en raison de la normalisation de la demande, d’une concurrence accrue sur le marché chinois, des pressions de Pekin et des tensions géopolitiques. Pour la première fois, la division a même enregistré un recul de son chiffre d’affaires sur le dernier trimestre avec une baisse de 2% d’une année sur l’autre.

Le groupe a justifié son choix de scinder en premier l’activité cloud car son modèle « diffère fondamentalement des autres modèles se focalisant sur les consommateurs dans l’écosystème Alibaba ». Après la scission, Alibaba ne devrait plus conserver de participation dans la nouvelle entité mais, preuve de son importance, c’est le PDG du groupe Daniel Zhang qui restera aux commandes.