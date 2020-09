Alibaba se pose encore un peu plus en sérieux concurrent d’AWS. Le géant chinois a en effet profité de sa grand-messe Apsara pour dévoiler le Wuying, un PC cloud au poids plume (60 grammes) qui tient dans la main. Connectable à un écran d’ordinateur via un câble USB-C qui assure également son alimentation, il permet d’accéder à des ressources informatiques importantes à tout moment, n’importe où, tout en payant sur un modèle d’abonnement ou pour la consommation réelle du cloud. Il peut également accéder au réseau via le WiFi.

Présent actuellement uniquement sur le marché chinois, il devrait séduire les entreprises mais aussi le grand public auquel il sera proposé dans un deuxième temps. « Nous espérons que notre ordinateur cloud pourra aider les gens à accéder à une puissance de calcul résiliente quand ils en ont besoin, afin qu’ils puissent effectuer des tâches complexes qui nécessitent généralement des PC sophistiqués et puissants, comme le montage vidéo, le rendu d’animation, le développement de logiciels et les services en ligne, avec un petit ordinateur personnel tenant en main », explique dans un communiqué Jeff Zhang, président d’Alibaba Cloud Intelligence. « Alors que le travail à domicile devient la nouvelle norme pendant et après la pandémie, nous pensons que notre innovation peut également aider les utilisateurs à profiter plus facilement des avantages du cloud computing à tout moment, n’importe où, de manière rentable et sécurisée. »

Le PC cloud Wuying (qui signifie « ne projette pas d’ombre ») est doté d’un OS Linux et d’un logiciel de streaming maison, leur mise à jour étant effectuée en ligne. Un protocole de diffusion d’applications développé par Alibaba Cloud, conçu pour une synergie parfaite entre le cloud et l’appareil, permet d’accéder à des applications sous licence Linux ou Windows, ainsi qu’à diverses autres applications de bureau. Le PC cloud natif est alimenté par des instances offrant jusqu’à 104 processeurs virtuel et 1,5 To de RAM. Toutes les données utilisateur sont bien entendu stockées sur le cloud « pour des raisons de protection ». Alibaba annonce par ailleurs une latence inférieure à 70 millisecondes.