La surveillance de la qualité de l’air intérieur est obligatoire dans les crèches, les maternelles et les écoles élémentaires depuis 2018, ainsi que dans les centres de loisirs, les collèges et les lycées depuis 2020. La pandémie de Covid-19 en a hautement renforcé l’urgence. Cette rentrée 2021 voit une dépense inédite des communes et régions pour éviter la fermeture d’établissements à cause de la circulation du virus.

C’est dans ce contexte qu’Adeunis, spécialiste grenoblois des capteurs connectés et solutions sans fil, vient d’annoncer le déploiement de capteurs de contrôle de la qualité de l’air dans plusieurs établissements scolaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en complément de l’installation de 2.000 purificateurs d’air dans les lycées. Le fournisseur précise que les données collectées seront traitées pour permettre la mise en place des seuils d’alerte, en partenariat avec Advizeo, une filiale du groupe Setec spécialisée dans la réduction de la consommation d’énergie.

« Les capteurs Comfort CO2 d’Adeunis, opérationnels dès septembre 2021, vont permettre de mesurer aussi bien la teneur en dioxyde de carbone des établissements que la température et l’humidité afin d’identifier les sources de pollution et optimiser le confort des usagers », dixit le communiqué.

Le PDG d’Adeunis, Frank Fischer, ajoute que « dans les prochains jours, nous présenterons notre nouvelle solution IoT complète intégrant l’action conjointe de capteurs et d’une plateforme de traitement de données pour nous positionner comme acteur majeur de la bonne qualité de l’air intérieur. »

Notons que les effectifs d’Adeunis se sont considérablement réduits ces trois dernières années. La société regroupe actuellement 30 collaborateurs sur un unique site proche de Grenoble et a réalisé un chiffre d’affaires de 5,3 millions d’euros en 2020-2021 sur son nouveau périmètre.