Adeline Fruneau est promue au poste de responsable RSE de Bconnex.

Un communiqué précise que l’entreprise « propose une gamme complète de services et de solutions informatiques, allant de la gestion de parc IT à la fourniture de matériel et de solutions green IT, en passant par le reconditionnement de matériels et la gestion de fin de vie des équipements IT ».

Bconnex regroupe deux entités : l’entreprise Betoobe à Saint-Rémy-de-Provence et sa filiale Connexing à Nantes. Adeline Fruneau a rejoint l’équipe marketing de Connexing en 2018. A ce jour, le groupe réunit 70 talents et réalise un chiffre d’affaires de plus de 22 millions d’euros.

« Nous souhaitons constituer une équipe dédiée RSE qui devra définir et mettre en œuvre des projets à impacts aussi bien pour notre organisation que chez nos clients en leur permettant de gérer tout le cycle de vie de leurs flottes mobiles : sourcing, recyclage et seconde vie. Adeline a toute notre confiance pour répondre à ce projet et à ce challenge pour notre groupe », déclarent Julien Fournier et Sébastien Reverdy, les co-fondateurs de Bconnex, dans le communiqué.

Adeline Fruneau a pour mission de définir la gouvernance et la stratégie RSE du groupe, en commençant par auditer les entités du groupe pour en dresser le bilan carbone et proposer des pistes d’amélioration. De plus, elle va engager des démarches de certification et de re-certification auprès d’organismes tels que B-Corp ou Ecovadis.