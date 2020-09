Accenture va aider les entreprises à devenir « cloud first ». Le groupe de services lance à cet effet un programme d’investissement de 3 milliards de dollars sur 3 ans et crée Accenture Cloud First, une nouvelle entité qui sera placée le 1er octobre sous la direction de Karthik Narain, le patron d’Accenture Technology en Amérique du Nord. « Le Covid-19 a créé un nouveau point d’inflexion qui oblige chaque entreprise à accélérer considérablement le passage au cloud en tant que fondement de la transformation numérique pour renforcer la résilience, les nouvelles expériences et produits, la confiance, la vitesse et la réduction des coûts structurels que la crise sanitaire, économique et sociétale exige – et qu’un avenir meilleur pour tous requiert », explique dans un communiqué Julie Sweet (photo), directrice générale d’Accenture.

Lors d’une séance de questions-réponses vidéo sur CNBC rapportée par CRN, elle a expliqué qu’elle avait constaté une accélération massive du cloud. « Nous sommes à 20% dans le cloud aujourd’hui », a-t-elle indiqué. « Nous pensons que nous passerons à environ 80% dans cinq ans seulement. Et l’objectif d’Accenture Cloud First, c’est d’aider les entreprises à accéder plus rapidement au cloud en rassemblant toutes les fonctionnalités en se concentrant uniquement sur la manière dont nous allons procéder pour opérer à grande vitesse. »

Accenture Cloud First rassemblera 70.000 professionnels experts du cloud. L’Edge computing, intégré au cloud, sera également un domaine d’intervention clé. La nouvelle entité s’appuiera sur son expertise en matière d’apprentissage et de développement des talents, sur son expérience de la gestion du changement dans le cloud et sur des modèles d’exploitation prêts pour le cloud « avec un engagement en faveur d’une entreprise responsable dès la conception – avec sécurité, confidentialité des données, utilisation responsable de l’intelligence artificielle, durabilité, éthique et conformité intégrées ». Les compétences des partenaires et d’’un écosystème technologique plus large seront également sollicitées.

Les trois milliards de dollars serviront notamment à développer une gamme complète de feuilles de route, d’apprentissages et d’intégrations de données axées sur les spécialisations sectorielles et à investir dans la technologie et l’automatisation pour accélérer la migration et améliorer la productivité des entreprises dans le cloud, le tout dans un contexte de pérennité et de développement durable.

Annette Rippert, directrice générale du groupe Accenture Strategy and Consulting assure dans le communiqué que le groupe de services « est déjà à 95% dans le cloud » et qu’il a dépensé l’an dernier un milliard de dollars dans le développement de son personnel.