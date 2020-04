Accenture souhaite acquérir le cabinet de conseil français Gekko. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Fondé en 2015, Gekko fournit des services de conseil, d’intégration, de gestion ainsi que des formations sur AWS. Basé à Levallois-Perret avec des bureaux à Toulouse, Arradon (Morbihan) et Bordeaux, il emploie une centaine de professionnels du cloud et détient plus de 85 certifications AWS, notamment en matière de stockage. Gekko fait également partie du programme AWS Solution Provider et Well Architected Framework. Il revendique plus de 80 clients, dont certaines des plus grandes entreprises françaises. Le cabinet a par ailleurs établi des liens avec IBM Cloud, VMware CloudHealth, Datadog, NetApp.

L’acquisition de Gekko permettrait de renforcer les compétences cloud d’Accenture dans les technologies AWS et de proposer des services de bout en bout différenciés en France et en Europe.

« Conformément à notre stratégie de développement, l’acquisition de Gekko serait un ajout important, car elle offrirait aux clients davantage de soutien pour les options de cloud public. Gekko serait également une opportunité majeure pour accélérer notre stratégie de croissance en France », explique dans un communiqué Olivier Girard, directeur général de l’unité géographique d’Accenture pour la France et le Benelux . « L’avantage d’Accenture réside dans notre capacité à suivre le rythme des attentes des clients en constante évolution. Nos clients font appel à Accenture pour les aider à innover et transformer leur entreprise. Gekko apporterait des compétences clés dans le cloud, l’IA et le DevOps et nous aiderait à servir un éventail de clients plus large et plus diversifié en France et sur le marché européen au sens large. »

« L’acquisition de Gekko soulignerait notre stratégie multi-cloud et élargirait nos capacités AWS pour que les clients réalisent une valeur commerciale incrémentielle grâce à l’adoption du cloud et à la transformation DevOps. Cela augmenterait nos opérations cloud AWS on-shore entièrement automatisées et nos capacités FinOps avec le centre de livraison de Gekko situé dans l’ouest de la France. L’acquisition de Gekko renforcerait notre position comme l’un des principaux fournisseurs d’expertise AWS et de transformation du cloud sur le marché français », ajoute Cédric Le Yeuc’h, directeur général d’Accenture Technology en France et au Benelux. Cette entité abrite l’AABG (Accenture AWS Business Group) partenaire d’AWS depuis plus de 13 ans.

Accenture compte dans le monde plus de 8.000 professionnels formés AWS dont plus de 5.500 certifiés.