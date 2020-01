Dell Technologies France n’aura plus de direction bicéphale. Resté seul aux commandes après le départ du patron de l’activité Enterprise, Stéphane Barberet, qui a rejoint PTC à l’automne dernier, le directeur général de l’activité Commercial Stéphane Huet hérite du poste de Senior Vice President et General Manager de Dell Technologies France. Cette nomination fait suite à l’annonce par Dell Technologies, le 2 décembre dernier, de la mise en place d’une organisation unifiée de ses ventes au niveau mondial, dont la présidence est assurée par Bill Scannell.

Au sein de Dell Technologies depuis 14 ans, Stéphane Huet bénéficie de vingt-six ans d’expérience dans l’industrie IT, l’internet et les télécoms. Il a occupé différents postes de direction générale et de direction des ventes et a passé de nombreuses années à l’étranger. Il a occupé chez le constructeur différents postes stratégiques en Europe et en France, sur différents segments de clients : grands comptes, secteur public, PME et channel. Il a notamment développé la stratégie de commercialisation du portefeuille complet de produits et solutions de Dell Technologies en tant que Vice President et General Manager South et Central Europe dans la zone EMEA, avant d’être nommé General Manager Commercial Dell Technologies France en février 2017. Ce diplômé de l’Insead et de Telecom ParisTech a commencé sa carrière en 1991 en tant que directeur des ventes chez TRT Lucent à Bratislava.

« Cette nouvelle organisation à l’échelle mondiale va nous permettre d’amplifier et d’accélérer le succès de cette intégration. Avec une organisation des ventes simplifiée et unifiée, nous allons bénéficier de synergies accrues. Cela ouvre de nouvelles opportunités pour nos clients et nos partenaires et je suis honoré de prendre la tête de la nouvelle organisation Dell Technologies France », affirme dans un communiqué Stéphane Huet. « Un très grand nombre de clients français nous font déjà confiance pour moderniser leurs infrastructures, leurs datacenters, leurs applications et leurs équipements. Les changements annoncés nous offrent une formidable opportunité d’accompagner stratégiquement et opérationnellement un nombre croissant d’entreprises françaises, en accélérant notre Go-To-Market et en continuant d’innover. En m’appuyant sur une équipe de direction élargie, aux talents éprouvés, mon objectif est d’assurer un engagement maximal de toute l’organisation française au service de l’innovation et de la transformation digitale de nos clients, sur tous nos segments de marché et en étroite collaboration avec nos partenaires. »