Apple fait savoir dans un communiqué que sir Jony Ive (sur la photo en compagnie de Tim Cook), son directeur du design, quittera l’entreprise à la fin de l’année pour créer son propre cabinet. « Tandis qu’il poursuivra des projets personnels, Ive, dans sa nouvelle société, continuera de travailler en étroite collaboration sur divers projets avec Apple », précise le communiqué.

« Jony est une figure singulière du monde du design et son rôle dans le renouveau d’Apple ne peut être surestimé, qu’il s’agisse de l’iMac révolutionnaire de 1998 ou de l’iPhone et de l’ambition sans précédent d’Apple Park (ndlr : le nouveau siège d’Apple à Cupertino), où il a récemment mis toute son énergie et son attention », déclare dans le document le CEO de la firme à la pomme, Tim Cook. « Apple continuera à tirer parti des talents de Jony en travaillant directement avec lui sur des projets exclusifs et grâce au travail continu de l’équipe de conception brillante et passionnée qu’il a créée. Après tant d’années de collaboration étroite, je suis heureux que notre relation se poursuit et j’ai hâte de travailler avec Jony dans le futur. »

Jonny Ives ne sera pas remplacé en tant que tel. Les responsables du design, Evans Hankey, vice-président en charge du design industriel, et Alan Dye, vice-président responsable de la conception de l’interface utilisateur, prendront le relais sous la direction du directeur des opérations, Jeff Williams. Ce dernier dirige le développement d’Apple Watch depuis sa création. Il consacrera plus de temps à collaborer avec les membres de l’équipe de conception dans leur studio précise la firme de Cupertino.

Jony Ive est entré chez Apple en 1992. On lui doit le design de l’iPod, de l’iPhone, de l’iPad, du MacBook, et en partie de l’interface utilisateur d’iOS. Ce londonien est depuis 2017 recteur du Royal College of Arts à Londres. Il collectionne les titres honorifiques au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Il a ainsi été adoubé chevalier commandeur de l’Empire Britannique par la reine d’Angleterre en 2012.