Au mois de janvier peu après l’acquisition de Kimoce, le groupe Emplio s’est rebaptisé Oslo afin d’améliorer sa visibilité et celle de son offre. Cette opération coïncidait avec le rachat de l’éditeur Datronic pour compléter son expertise en matière de logiciels dans le domaine de la distribution. Le groupe nordiste annonce cette fois l’acquisition de 100% du capital de Pygram, ESN nantaise qui dispose d’une triple expertise métier – services et solutions en infrastructures, infogérance et téléphonie/câblage. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées. Cette opération vient renforcer l’ancrage du groupe dans l’Ouest et permet d’étendre le spectre de compétences de son pôle Oslo IT Services. « Cette acquisition intervient dans le cadre des relations commerciales établies de longue date entre les deux entreprises suite à l’acquisition en 2016 de l’activité intégration Divalto de Pygram par le groupe Emplio », indique un communiqué. Fabien Decourt, le dirigeant fondateur de Pygram, prend en charge la direction régionale Ouest d’Oslo.

Forte de plus 23 ans d’expérience, l’ESN Pygram, qui compte 25 collaborateurs, revendique plus de 400 clients, principalement en région Pays de Loire, de la PME/PMI à la collectivité Locale en passant l’enseignement scolaire public et privé.

Fabien Decourt s’est fixé comme objectif de fédérer les ressources, réparties à Nantes et Vannes, et de les accroitre, pour développer l’identité et le rayonnement du groupe dans l’ouest de la France. « Oslo Ouest dispose de tous les atouts pour devenir un acteur régional incontournable de la transformation digitale des entreprises et des collectivités locales. En effet, il réunit le meilleur des deux mondes : la proximité d’une structure ancrée dans le territoire et la force combinée d’innovation et de ressources d’un groupe national », commente le dirigeant dans le communiqué. La direction régionale Ouest lance par ailleurs une campagne de recrutements.

« A l’heure de la transformation numérique, les entreprises régionales, toutes tailles et secteurs confondus, réclament agilité et surtout proximité des expertises techniques, fonctionnelles ou sectorielles », explique de son côté Antoine Glangetas, président et cofondateur d’Oslo. « Pour garantir cette proximité client, nous développons notre organisation maillée sur le territoire français. L’intégration de Pygram répond à cet enjeu dans une région qui regroupe un vivier d’entreprises industrielles et agricoles à fort potentiel. »

Le groupe, dont le siège social est à Villeneuve d’Ascq emploie 280 collaborateurs, revendique 3.000 clients de la PME/PMI au grand compte, et annonce un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros.