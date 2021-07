Kimoce c’est fini ! Acheté en 2019, par Oslo (anciennement Emplio), l’éditeur de solutions de gestion des achats, SAV et Facility Management vient de fusionner avec la BU Oslo FBS (Facility Management, Bâtiment et SAV) qui compte désormais plus de 80 collaborateurs. « Cette fusion marque une nouvelle étape dans la volonté d’Oslo d’accélérer la digitalisation des prestataires de services, des ETI aux Grands Comptes, comme levier de performance, d’excellence opérationnelle et de satisfaction client », explique dans un communiqué l’éditeur alsacien de solutions métier.

Ce dernier mène par ailleurs un projet d’innovation d’envergure, en y consacrant des ressources et des investissements R&D importants, pour développer de nouvelles solutions verticales à la carte et répondre ainsi à des problématiques et à des besoins métier spécifiques, des ETI aux grands comptes. Il imagine et conçoit actuellement des briques logicielles métiers évolutives destinées à s’interfacer facilement dans un système d’information existant, pour digitaliser et optimiser un ou plusieurs processus comme par exemple le flex office… Ces premières solutions verticales devraient être commercialisées au premier trimestre 2022.