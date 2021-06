Si l’APEC et Pole Emploi annoncent une reprise progressive des recrutements en France en 2021, Capgemini ouvre pour sa part grand la porte à ses futurs talents. L’entreprise de conseil et de services informatiques s’apprête à recruter cette année 6 200 collaborateurs en CDI, ainsi que 850 jeunes en alternance. Des chiffres qui intègrent les recrutements prévus au sein de Capgemini Engineering (services d’ingénierie et de R&D d’Altran acquis en 2020), Capgemini Invent (innovation digitale, conseil, transformation) et Sogeti (applications métiers).

Pour Capgemini, ces recrutements visent à accompagner la transformation numérique à grande échelle des entreprises en France. Son positionnement réussit au groupe qui malgré le contexte pandémique a atteint ses objectifs en 2020 avec un chiffre d’affaires de 15,8 milliards d’euros et une marge opérationnelle de 12,9%. En conséquence de quoi, il avait déjà maintenu ses recrutements à un niveau élevé l’an dernier avec 4 100 nouveaux collaborateurs et 1 700 stagiaires et alternants.

Le groupe va se mobiliser particulièrement cette année en faveur des jeunes. Ainsi, plus de 40% des 6 200 postes prévus seront proposés à des jeunes diplômés. Auxquels s’ajoutent les 850 alternants et 900 stagiaires. Un effort facilité par l’initiative gouvernementale « 1 jeune 1 solution », qui prévoit une aide de 4000 euros pour l’embauche d’une jeune de moins de 26 ans en CDI ou CDD et de 5000 à 8000 euros pour recruter un alternant de moins de 30 ans.

Il n’en reste pas moins que Capgemini se distingue. « Nous sommes l’une des seules Entreprises des Services du Numérique à avoir mené une campagne active de recrutement et de formation des jeunes en 2020 et l’une des plus dynamiques en 2021 », rappelle dans un communiqué Bruno Dumas, Directeur des Ressources Humaines de Capgemini en France.

Directrice du recrutement de Capgemini en France, Jihanne Bacciochini a détaillé à l’antenne de BFMBusiness les principaux profils recherchés : « Au niveau des jeunes, nous allons recruter des développeurs, des consultants techniques et fonctionnels, des ingénieurs systèmes, réseaux et systèmes embarqués. Pour les plus expérimentés des architectes systèmes, des commerciaux et des chefs de projets, en particulier dans le domaine du Cloud, de la data, de la cybersécurité, de l’IA et l’industrie intelligente. »

Pour rappel Capgemini emploie déjà environ 37 000 collaborateurs dans plus de 50 villes en France et 270 000 dans le monde.

Selon les chiffres compilés par le site Journal du Net (JDN) sur les recrutements des ESN en France, Capgemini se place avec ses 6200 recrutements en première position, loin devant Alten (2800) et Sopra Steria (2520).