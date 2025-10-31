L’association Hexatrust appelle les start-ups européennes de la cybersécurité et du cloud souverain à candidater à son plan Accélérateur d’ici le 8 novembre 2025.

L’objectif de cette initiative annuelle lancée en 2021 est de soutenir trois jeunes pousses de la cyber dans leur développement commercial, en leur offrant des sessions mensuelles de mentorat, des mises en relation et de la visibilité via des mises en avant sur les supports de l’association, des relais d’actualités et une participation à des événements de la filière et d’Hexatrust.

Quatre critères d’éligibilité : disposer d’un capital européen supérieur à 51%, réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500.000 euros, compter moins de 15 salarié·e·s et proposer une solution opérationnelle (MVP ou offre vendue et effectivement utilisée par au moins un client).

Hexatrust précise que les start-ups déjà membres de l’association peuvent également candidater.

Une journée de présentation à l’oral des dossiers est prévue jeudi 11 décembre 2025 au Campus Cyber à La Défense pour départager les entreprises candidates. L’annonce des lauréates est planifiée la semaine suivante pour un accompagnement dès janvier 2026.

Le pilotage bénévole de cette 5ème édition est assuré par Stéphane de Saint Albin, directeur général de l’éditeur Ubika. Il préside un jury composé de Florent Kirchner, directeur du pôle Souveraineté numérique au Secrétariat général pour l’investissement, Franz Regul, directeur de la cybersécurité chez Bpifrance et Gérôme Billois, associé en cybersécurité et confiance numérique chez Wavestone.

