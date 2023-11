Selon les prévisions de Forrester pour 2024, l’acquisition imminente de l’éditeur VMware par le fabricant américain de puces Broadcom pourrait causer un départ de 20% des clients de VMware au cours de l’année à venir.

« Beaucoup de clients sont fatigués des hausses de prix, de la dégradation du support et de l’abonnement obligatoire à des offres logicielles. Certains modules – tels que NSX et Aria Suite/vRealize Suite – finissent par devenir du shelfware », déclarent Michele Pelino et Naveen Chhabra, analystes chez Forrester.

The Register rappelle que VMware a augmenté de 10% le prix de ses licences perpétuelles de base et de son support pour vSphere, vCloud, vSAN, NSX, vRNI et VCF l’an dernier. A présent, des clients s’inquiètent d’une nouvelle hausse des prix quand Broadcom aura finalisé le rachat de VMware. De plus, le média britannique rapportait en septembre des discussions en interne sur des réductions d’effectifs.

Pour rappel, la fusion entre Broadcom et VMware était prévue pour finalisation en ce début de semaine mais elle est retardée par les autorités chinoises qui hésitent encore à valider la transaction.