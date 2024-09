Les « Agents IA », capables de réaliser intelligemment les tâches métiers les plus chronophages, arrivent chez Microsoft

Microsoft adooooore les noms à rallonge. Pourquoi appeler « Copilot Agents », « Agents 365 », ou « Agents IA » une fonctionnalité que l’on peut nommer « Copilot Agents in Microsoft 365 Copilot » ? Après tout, peu importe le nom. Seule la fonctionnalité compte. Et cette fonctionnalité est un vieux rêve de Microsoft et des équipes Office depuis près de deux décennies : proposer des agents intelligents pour non seulement automatiser les processus métiers mais aussi travailler pour vous et avec vous.

Et ce rêve devient réalité grâce à Microsoft Copilot Studio. « Les agents se présentent sous diverses formes et tailles. Ils vous aident à récupérer des informations à partir de données de base et à raisonner sur celles-ci pour résumer ou répondre à des questions » explique Microsoft. « Les agents plus avancés entreprennent des actions sur demande, tandis que les agents les plus sophistiqués sont autonomes, opérant indépendamment pour créer et exécuter des plans, orchestrer d’autres agents, et apprendre quand il faut faire appel à un employé pour obtenir de l’aide. Avec Copilot Studio, vous pouvez créer et publier de tels agents sur toutes sortes de canaux, y compris Microsoft Teams, des sites web ou des applications mobiles ».

Les agents créés avec Microsoft Copilot Studio peuvent être publiés directement dans Microsoft 365 Copilot, ce qui permet non seulement de les appeler par un simple « @ » chaque fois que l’on discute avec l’IA mais aussi aux administrateurs de pouvoir en contrôler le déploiement et l’accessibilité depuis la console d’administration centralisée de Microsoft 365.

Par ailleurs, Microsoft Copilot Studio s’enrichit d’une nouvelle interface simplifiée destinée aux non-développeurs. Il devient dès lors possible pour n’importe quel collaborateur de créer ses propres agents simplement en exprimant en langage naturel ce qu’il cherche à faire. « Avec la nouvelle expérience, vous pouvez expliquer à Copilot Studio ce que vous voulez que votre agent Copilot fasse en utilisant un langage naturel, et choisir facilement les sources de connaissances que vous souhaitez intégrer parmi les données de votre organisation, qu’il s’agisse de documents spécifiques ou de bases de données entières. Lorsque vous êtes prêt, l’agent Copilot peut être utilisé par vous-même, partagé avec un groupe sélectionné, ou déployé dans toute l’organisation. La création d’un agent Copilot dans SharePoint est encore plus simple, ne nécessitant que quelques clics et aucune compétence en programmation » ajoute Microsoft.

Les agents ainsi créés à l’aide de l’IA via la nouvelle interface peuvent ensuite être édités et enrichis via l’interface développeur.

Reste à expérimenter pour de vrai le potentiel réel de ces agents. Les exemples montrés par Microsoft ne sont pas très parlants et se limitent finalement à créer des IA conversationnelles dédiées à un sujet donné ou une source de données particulière. Microsoft propose aussi des agents préconçus pour générer des images, des designs et bientôt des vidéos. On en attend bien plus d’agents intelligents censés « travailler pour vous et avec vous ».