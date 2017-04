Mille adhérents, tel est le cap que devrait dépasser la fondation Linux cette année si l’on en croit son directeur exécutif Jim Zemlin. S’exprimant à l’occasion de l’Open Source Leadership Summit en février dernier, le dirigeant a expliqué que les objectifs de la fondation n’avaient pas changé : créer un écosystème durable pour la technologie open source à travers une bonne gouvernance et l’innovation, rapporte Linux.com. « Nous pensons que le travail de la fondation est de créer cet écosystème durable. C’est en travaillant sur des projets qui résolvent un problème significatif dans la société, sur le marché, que l’on crée de très bonnes communautés ». La formation est également importante a-t-il rappelé en indiquant que 800.00 étudiants avaient été formés à ce jour, dont beaucoup gratuitement. Jim Zemlin a expliqué que la formation était cruciale afin que la barrière séparant la contribution à l’open source et l’utilisation de l’open source soit levée un peu plus chaque jour. « Nous devons nous assurer que suffisamment de praticiens et de développeurs participent à nos projets afin d’accroître l’adoption de ce code particulier », a-t-il insisté.

Selon lui, de plus en plus d’entreprises de tous secteurs sont séduites par les possibilités qu’offrent la fondation Linux et l’open source. « Les télécoms, l’automobile, etc. apprennent vraiment comment faire du développement logiciel mutualisé, comprennent les formes de propriété intellectuelle que représente l’open source et facilitent un flux plus large de code, ce qui est particulièrement important si votre mission consiste à développer dans le monde une vaste ressource de technologie partagée. » Il s’est notamment félicité de la participation de plusieurs constructeurs automobiles à l’Automotive Grade Linux (AGL), une plateforme présentée au Consumer Electronic Show de Las Vegas et dont le code est embarqué dans de plus en plus de véhicules.