Xelya a annoncé fin mars l’acquisition de Domino, l’activité dédiée aux structures de services à la personne du groupe Enso. Pour Xelya, c’est l’opportunité de renforcer Ximi, sa propre offre à destination des acteurs des services à la personne et des soins à domicile. Avec Domino, Xelya hérite d’une équipe de 6 personnes et de 300 nouveaux clients, représentant plus de 1 M€ de revenus annuels, qui devrait propulser son activité services à la personne et soins à domicile au-delà des 11 M€ de chiffre d’affaires annuel et des 3.300 clients.

Cette transaction intervient dans un contexte particulier pour les éditeurs de logiciels positionnés sur ce secteur. Ils sont en effet confrontés à des enjeux de mise en conformité réglementaire et d’interopérabilité de leurs solutions. « La réforme Ma Santé 2022 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé introduit un certain nombre d’évolutions réglementaires qui nécessitent une mise à niveau des systèmes d’information de l’ensemble des acteurs de l’écosystème afin de garantir une meilleure coordination entre eux et un meilleur partage de l’information dans le respect de la confidentialité des données », expose Cyril Bouchet, président et co-fondateur de Xelya.

Enso, dont Domino n’était pas l’activité principale, n’a pas souhaité faire ces investissements et a préféré s’en délester pour se concentrer sur son activité de logiciels d’entreprise pour le secteur de l’intérim.

Une semaine avant l’annonce du rachat de Domino, et exactement pour les mêmes raisons de mutualisation de leurs investissements, les numéros un et deux du secteur, Up Cityzen et Medisys, ont annoncé leur rapprochement.

Désormais dans l’escarcelle de Xelya, Domino est appelé à disparaître rapidement, le temps pour l’éditeur d’intégrer ses meilleures fonctionnalités et d’accompagner ses clients dans leur migration vers Ximi.

Après un exercice 2020 marqué par un ralentissement de sa croissance – ses ventes n’ont progressé que de 10% à 15 M€ – Xelya est convaincu que 2021 sera une année de relance. « L’État a prévu d’aider les acteurs du système de santé à se moderniser ce qui devrait se traduire par d’importantes opportunités pour les éditeurs du secteur », anticipe Cyril Bouchet. Et à la croissance organique devrait s’ajouter la croissance externe, Xelya ayant l’intention de poursuivre sa stratégie d’acquisitions.