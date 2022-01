WeRock la société propriétaire de WeTransfer va faire son entrée en bourse. Sa première cotation est prévue le 28 janvier sur Euronext Amsterdam. La souscription a été ouverte avec une fourchette de prix indicative de 17,5 à 20,5 euros par action. L’entreprise s’attend à être valorisée entre 629 et 716 millions d’euros.

Depuis l’annonce de son projet d’introduction le 12 janvier, WeRock a un peu revu à la baisse ses ambitions. Elle prévoit désormais de lever 125 millions d’euros par l’émission d’actions nouvelles, au lieu des 160 millions initialement prévus. Par ailleurs les actionnaires existants vendront jusqu’à 5,4 millions d’actions, pour une offre totale de 285 à 290 millions € et un flottant d’environ 43,5 %. Ses trois principaux actionnaires sont Highland, Backpocket et HPE Growth.

Créé en 2009 par Bas Beerens, Nalden et Rinke Visser, le groupe s’est fait connaitre avec son populaire service d’échanges de fichiers WeTransfer. Ciblant le secteur de la création, il a étendu son offre avec un écosystème d’outils de productivité destiné à faciliter la collaboration, le partage et la livraison de travail. L’offre est proposée sur un modèle freemium avec la gratuité pour les envois jusqu’à 2 GO et deux niveaux d’abonnement, dont une formule illimitée « Premium » lancée en 2022. Le modèle est aussi basé sur la publicité qui apporte la moitié des revenus.

Dans son prospectus d’introduction, le groupe revendique 87 millions d’utilisateurs mensuels et 387.000 utilisateurs payants. L’accélération de la transformation numérique est propice à son développement. Son chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de 2021 (72M€) est supérieur à celui de l’ensemble de 2020 (65M€). Et il a publié sur la même période un Ebitda ajusté de 21,3 millions d’euros. Le groupe déclare viser une croissance annuelle du chiffre d’affaires supérieure à 20% à moyen terme.

Enfin, pour mieux refléter l’évolution de ses activités, le groupe indique qu’il va bientôt changer son nom en The Creative Productivity Group NV.