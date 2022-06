Présent en tant qu’exposant lors de l’édition 2022 d’IT Partners qui s’est tenue les 14 et 15 juin dernier, Wavesoft a annoncé à son réseau de distribution qu’il était le premier éditeur à avoir signé le nouveau contrat ISV de Report One, son partenaire technologique sur le reporting. À ce titre, il devrait être l’un des premiers à rendre disponible des connecteurs entre la nouvelle solution de business intelligence de Report One et sa solution de gestion pour TPE-PME fin septembre, début octobre.

La sortie de ces connecteurs est stratégique pour Wavesoft car ils vont permettre de maximiser le retour sur investissement de son ERP pour les clients en leur permettant de piloter en temps réel l’activité de l’entreprise via les indicateurs de performance de Report One. Philippe Villain, le président de l’éditeur espère à terme déployer ces connecteurs sur 50% de son parc clients quand la technologie embarquée de Report One est actuellement utilisée par 20% de ses quelque 27.000 utilisateurs.

Pour Wavesoft, le salon IT Partner a aussi été l’occasion de confirmer à ses partenaires son retour à la croissance sur 2021 et de réaffirmer sa confiance dans les perspectives du marché. Après une année 2020 marquée par une croissance nulle, l’éditeur a enregistré une progression de 9% de ses revenus l’année dernière, à 2,6 M€. Si le premier trimestre 2022 est resté sur la même pente (+10%), Wavesoft a commencé à ressentir un fléchissement sur le deuxième trimestre qu’il met sur le compte du rafraichissement du climat des affaires.

Philippe Villain affiche néanmoins son optimisme quant aux perspectives à moyen terme offertes par la loi de finance sur la dématérialisation des factures. Une loi qui imposera aux quatre millions d’entreprises françaises de télétransmettre leurs flux d’encaissement à l’administration fiscale à l’horizon janvier 2026 et qui impliquera pour beaucoup d’entre elles de corriger, voire de renouveler complètement leur système de gestion. Un chantier qui devrait véritablement démarrer à partir du début 2023 pour l’éditeur.