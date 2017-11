Le spécialiste de la sécurité des réseaux WatchGuard Technologies a conclu l’acquisition de Datablink, un fournisseur de solutions d’authentification. Cette opération étend la gamme de solutions de WatchGuard au-delà de la sécurité des réseaux filaires et sans fil. L’éditeur prévoit d’intégrer l’authentification avancée de Datablink dans un service basé sur le cloud destiné aux PME et aux entreprises à succursales. La solution permettra aux partenaires et aux clients de WatchGuard de mettre en oeuvre une authentification forte à la fois pour les accès réseau, les accès réseau à distance, les accès d’utilisateurs à privilèges, les accès aux applications SaaS et les accès aux postes de travail des employés.

« L’ajout d’une nouvelle solution qui est complémentaire de notre offre de sécurité de base est une formidable opportunité pour nos partenaires », indique dans un communiqué Prakash Panjwani, CEO de WatcGuard. « Ils pourront non seulement élargir leur propre offre de sécurité avec de puissantes fonctions d’authentification, mais il pourront les proposer sous la forme d’un service cloud, ce qui réduit les tâches de déploiement, de management et de support. »