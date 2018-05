Alors qu’il avait indiqué il y a quelques jours qu’il avait vendu toutes ses actions IBM, Warren Buffet a profité de la réunion des actionnaires de sa société qui a accueilli quelque 40 000 personnes, Berkshire Hataway, pour annoncer qu’il avait acheté 75 millions d’actions Apple pendant le premier trimestre 2018.

Warren Buffett est le principal actionnaire de la société Berkshire Hataway depuis 1950, une société qui ne produit rien mais qui investit dans des entreprises, celles qui produisent des biens ou des services. Warren Buffet a l’habitude de dire qu’il achète des actions de société dont il est capable de comprendre ce qu’elles font. Une attitude qui lui a plutôt bien réussi puisqu’il est actuellement la troisième personne la plus riche du monde avec un capital évalué par le magazine Forbes à 84 milliards de dollars.

Il y a quelques jours, celui qu’on a baptisé « l’Oracle d’Omaha » (Berkshire Hataway a son siège à Omaha, dans l’état du Nebraska) a indiqué qu’il avait vendu toutes les actions IBM qu’il possédait. A la fin 2017, Berkshire Hataway possédait encre 2 millions d’actions. La société a investi massivement dans IBM en 2011 en achetant pour 10,7 milliards de dollars, 64 millions d’actions au prix moyen de 170 dollars par action. Aujourd’hui, l’action IBM est valorisée à 143 dollars. On ne sait pas trop combien Warren Buffet a perdu dans ses investissements dans Big Blue depuis ce temps.

Cette initiative intervient au moment où IBM vient de boucler son deuxième trimestre de croissance consécutive (5% en monnaie locale mais 0% une fois convertie en dollars – rappelons à ce propos que le dollar a perdu 8 % de sa valeur depuis un an) après 22 trimestres de baisse consécutive. IBM a réalisé 19,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 1,7 Md$ de bénéfices. Au dernier trimestre de l’exercice 2017, IBM avait essuyé de lourdes pertes de 1,1 Md$ mais résultant en grandes proportions dans une écriture comptable suite à la réforme fiscale votée par le Congrès en décembre dernier. Les activités classées sous l’appellation Initiatives Stratégiques incluant les services cloud, l’intelligence artificielle avec Watson, les solutions cognitives, le big data et la sécurité ont connu une croissance de 15 %. Si les activités services (GBS et GTS) ont connu une légère croissance, les ventes de systèmes et stockage sont en baisse. Sur le premier trimestre, IBM en a vendu pour 1,5 milliards de dollar soit moins de 8 % de son chiffre d’affaires.

À rebours de ses doutes sur IBM, Warren Buffett renforce sa confiance dans Apple en rachetant 75 millions d’actions supplémentaires pendant le premier trimestre portant à 42,5 milliards de dollars sa participation dans la firme de Cupertino. Au total, Berkshire Hataway est désormais le troisième actionnaire d’Apple avec 5 % derrière les sociétés Vanguard Group et BlackRock et s’est déclarée prête à renforcer encore sa participation. Cette initiative a renforcé l’action d’Apple qui a pris 8 points en une semaine. Ce mouvement a été renforcé par les rachats d’action opérés par Apple, elle-même, pour 100 milliards de dollars, toujours suite à la réforme fiscale votée par le Congrès en décembre dernier.

À l’occasion du deuxième trimestre de l’exercice 2018 clos le 1er mai, Apple a réalisé un CA de 61 Md$ en croissance de 16 % par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. L’iPhone reste le porte-drapeau de l’entreprise avec 77 millions d’unités vendues en un trimestre, représentant plus de 62 % du chiffre d’affaires. Apple connaît la croissance dans toutes les régions du monde, y compris la Chine (incluant Taïwan et Hong-Kong).

Warren Buffett a profité de cette réunion des actionnaires pour distribuer les bons et les mauvais points aux différentes entreprises. Alors qu’il a rappelé sa confiance dans la Banque Wells Fargo, malgré ses très mauvaises pratiques commerciales mais qui n’est fait pas une banque moralement inférieure à ses concurrentes, l’investisseur a confié qu’il regrettait avoir raté les opportunités offertes par Google et Amazon. « Sur ces deux sociétés, j’ai pris de mauvaises décisions », a-t-il avoué. Il est vrai que lorsqu’on regarde les croissances respectives des deux entreprises, on ne peut que lui donner raison. Entre 2013 et 2017, les chiffres d’affaires de Google et d’Amazon sont respectivement $55Mds à $110Mds et de $74Mds à $178Mds. En 2014, le cours de l’action de Google était de 550 dollars, il est aujourd’hui de 1050 dollars. Pour Amazon, l’action est passée de 330 à 1580 dollars. Dans ces conditions, on comprend les regrets de Warren Buffett. Mais la question est de savoir jusqu’à quand cette évolution positive va-t-elle se poursuivre.

