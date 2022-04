Le fonds d’investissement Berkshire Hathaway de Warren Buffet est désormais le principal actionnaire de HP. Du 4 au 6 avril, il a acquis 120,95 millions d’actions pour 4,2 milliards de dollars, soit 11,4% du capital du géant informatique. La divulgation de la nouvelle a fait grimper l’action de 15% en fin de semaine, portant la capitalisation de HP à plus de 42 milliards de dollars.

Le fonds n’a pas commenté son choix d’investir dans HP. Il s’agit de sa seconde plus grande participation dans une entreprise technologique. Elle reste toutefois minime derrière celle de 5% dans Apple, dont la valeur dépasse les 150 milliards de dollars. Warren Buffet avait fait sa meilleure opération en investissant dès 2016 avant l’envolée du titre. Il avait eu en revanche moins de succès en prenant des participations de plus de 10 milliards de dollars dans IBM et de 2,1 milliards de dollars dans Oracle, soldées respectivement en 2018 et 2019, d’où ses réserves à investir de nouveau dans des sociétés technologiques. En 2022, ses deux plus gros investissements ont porté sur l’assureur Alleghany pour 11,6 milliards de dollars et Occidental Petroleum pour 7,5 milliards de dollars.

Le pari sur HP interroge, dans un moment incertain pour le marché du PC, passé le pic de demande de la pandémie. La firme de Palo Alto est toutefois convaincue que le passage au travail hybride est synonyme de vents porteurs durables, tant sur le segment professionnel que grand public. L’acquisition le mois dernier du spécialiste des solutions de télétravail Poly pour 3,3 milliards de dollars doit lui permettre de renforcer son offre dans ce domaine. La firme de Palo Alto poursuit aussi sa transformation en renforçant son offre de services et d’abonnements, notamment dans le secteur de l’impression avec « Instant Ink ».

Une autre raison qui a pu susciter l’intérêt de Warren Buffet est la relative sous-performance de HP en bourse, avec une valorisation en retrait des entreprises du secteur. Le constructeur avait d’ailleurs été la cible d’une OPA de son concurrent Xerox en 2020. Si elle n’avait pas aboutie, l’hypothèse d’un rapprochement ne reste pas exclue, ce qui peut aussi conférer un intérêt spéculatif au dossier. En attendant, il a suffi à Warren Buffet d’annoncer sa participation pour voir la valeur de ses titres bondir de 650 millions de dollars.