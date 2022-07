L’éditeur de logiciels de cybersécurité et la filiale IT de Vinci Energies signent un contrat de partenariat de deux ans, après une série de projets communs de sécurisation des accès et des identités numériques.

« Ce partenariat va nous permettre d’accélérer notre développement sur le secteur de l’industrie en France (…) afin de répondre à des enjeux de compétitivité, de développement durable et de traçabilité au regard du consommateur et des règlementations mondiales », expose Wallix dans un communiqué. « A terme, grâce à l’implantation mondiale d’Axians et de Wallix, nous serons en mesure de couvrir les besoins en cybersécurité des industriels ayant des sites de production dans le monde entier », explique Yoann Delomier, OT Team Leader chez Wallix.

« Nous proposerons un interlocuteur unique pour une convergence OT/IT afin d’accompagner au mieux nos clients dans leur transformation digitale », ajoute Pascal Girard, responsable du développement commercial de l’unité cybersécurité industrielle & IIOT chez Axians.

A présent, 12 personnes de chez Axians sont certifiées sur la solution de gestion unifiée des privilèges de Wallix. Selon l’éditeur, cette solution, Pam4All, est distribuée par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde.