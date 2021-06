Déjà présent en Ile-de-France, Normandie, Hauts de France, Haute-Garonne, Hérault et Gironde, l’opérateur B2B VoIP Telecom élargit sa présence nationale et ouvre une agence à Marseille pour couvrir la région PACA. Celle-ci est placée sous l’autorité de Maxime Fourmes, auparavant directeur régional PACA chez Nerim. « L’implantation de VoIP en région PACA ne pouvait se faire qu’àMarseille de par son rayonnement économique sur la région. Nous nous devions d’être au plus proche de nos partenaires pour répondre au mieux à leurs exigences et leurs projets de transformation digitale », commente dans un communiqué Maxime Fourmes.

VoIP annonce par ailleurs l’acquisition de Codepi, un opérateur télécoms en marque blanche créé en 1999. Codepi propose une offre complète en voix traditionnelle, voix sur IP, liens d’accès Internet, cloud et téléphonie sur IP. La société basée à Montreuil en région parisienne compte une cinquantaine de collaborateurs et génère un chiffre d’affaires annuel de 12 millions d’euros.

Cette acquisition apporte au groupe en matière de vente directe plus de 2.000 sites clients en France, une expertise sur les technologies de voix sur IP ainsi qu’une bonne connaissance du secteur de la grande distribution.

Côté vente directe, les 150 revendeurs de l’opérateur en marque blanche renforceront le réseau du groupe ainsi que sa plateforme Voice Manager.