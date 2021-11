Nos confrères de The Register épinglent VMware pour les problèmes à répétition sur ses mises à jour du logiciel de virtualisation des serveurs vSphere. Le dernier correctif incriminé est « vSphere 7 update 3b » que WMware a mis en ligne et vite retiré de ses serveurs de téléchargement. Cette mise à jour qualifiée « d’importante » par l’éditeur devait résoudre les problèmes susceptibles de provoquer le plantage de vSphere ou d’empêcher certaines mises à niveau de se terminer avec succès.

Elle a plutôt produit l’effet inverse. VMware a en effet indiqué sur son site l’avoir retiré « en raison de complications supplémentaires avec l’activation de la configuration HA après la mise à niveau ». Autrement dit, la mise à jour ne garantissait toujours pas la haute disponibilité des machines virtuelles faute de pouvoir activer la fonction qui permet de les rassembler avec leurs hôtes dans un cluster.

Enfonçant le clou, The Register rappelle que l’éditeur avait présenté vSphere 7 Update 3 comme « la version ultime de la mise à jour de vSphere 7, ce qui en fait la meilleure vSphere de tous les temps ». Ce qui ne l’a pas empêché de sortir un correctif 3a moins d’un mois après et un 3b quelques semaines plus tard.

Dans un billet de blog sur le dernier correctif, publié le 15 novembre et qui a été lui aussi supprimé, l’éditeur se félicitait d’avoir « agi de toute urgence pour résoudre les principaux problèmes » et envisageait « d’accroitre davantage la transparence pour les versions ultérieures en publiant des mesures de qualité accessibles à la fois en interne et en externe. » Sur la question si sensible des mises à jour, il va devoir traduire rapidement ses paroles en actes.