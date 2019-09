L’édition 2019 de VMworld, la conférence annuelle de VMware qui s’est tenue du 25 au 29 août à San Francisco, a été particulièrement fertile en annonces. Revue de détail avec Eric Marin, directeur technique de VMware, qui a sélectionné les annonces les plus susceptibles d’impacter le business des partenaires.

De ce point de vue, l’annonce la plus importante de VMworld 2019 a sans doute été celle du Projet Pacific, estime Eric Marin. VMware prépare la réarchitecture de sa plateforme de gestion de machines virtuelles vSphere pour en faire une véritable plateforme de gestion d’infrastructures applicatives supportant nativement les conteneurs et les clusters Kubernetes. « Les applications modernes ne sont plus 100% cloud ou conteneurisées, expose Eric Marin. Elles sont déployées sur des infrastructures hybrides combinant machines virtuelles, conteneurs et clusters Kubernetes. Jusqu’ici, lorsque les administrateurs devaient manipuler leurs applications (les déplacer, les crypter, etc.) ils devaient les traiter machine virtuelle par machine virtuelle. Ce qui pouvait rapidement s’avérer long et fastidieux. »

Avec le Projet Pacific, ce ne sera plus nécessaire. Les administrateurs pourront se concentrer sur les applications sans se préoccuper des couches sous-jacentes. Ce sera le rôle de Tanzu Mission Control, une solution d’orchestration de clusters Kubernetes qui donnera une vue centralisée de l’ensemble des clusters déployés dans l’entreprise quel que soit leur emplacement. « Cette offre aura une vraie valeur pour les partenaires, poursuit Eric Marin. Elle leur donnera l’opportunité de monter en gamme en leur donnant la capacité de gérer les clusters Kubernetes de leurs clients. »

« Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie visant à adresser les problématiques de modernisation d’applications des clients », décrypte Eric Marin. VMware est en train de constituer un portefeuille d’offres complet autour de ces problématiques. Baptisé Tanzu, ce portefeuille est constitué à partir de rachats et d’innovations internes et s’articule autour de son offre historique de gestion d’application, PKS.

« Le standard de fait adopté par les clients dans leur démarche de modernisation de leurs applications est Kubernetes, constate Eric Marin. Mais lorsqu’ils veulent passer Kubernetes à l’échelle, autrement dit le sécuriser, le mettre à jour, l’opérer au jour le jour… les clients sont confrontés à une forte complexité. Nous nous sommes donnés pour tâche d’adresser cette problématique et de fournir les bons outils pour déployer leurs applications facilement, non seulement sur leurs machines virtuelles mais également sur leurs clusters Kubernetes. »

« À entendre les premières réactions des partenaires, ils voient dans Tanzu un formidable accélérateur de business, note Eric Marin. Cela va leur permettre d’étoffer leur portefeuille de services dans des domaines où ils ne sont pas encore ou peu positionnés tout en restant dans l’environnement VMware qu’ils connaissent bien. »

Plusieurs autres annonces sont susceptibles d’intéresser les partenaires. VMware a notamment dévoilé la disponibilité immédiate aux USA de VMware Cloud sur Dell EMC. Il s’agit d’une infrastructure complète, installée dans le datacenter privé du client ou en Edge, équipée de la stack SDDC de VMware et délivrée comme un service. VMware s’occupe de tout : le matériel, le provisionning, les mises à jour… « Cela permet aux clients de s’affranchir de la complexité de la mise à disposition du matériel et des logiciels », résume Eric Marin.

Autre annonce majeure : la sortie en version 8 de ses deux solutions phares de gestion de Cloud (Cloud Management Platform ou CMP) : vRealize Operation et vRealize Automation. Le principal apport de cette v8, c’est la possibilité pour ces solutions d’être fournies en mode SaaS, hébergées sur une plateforme VMware. « Cela va apporter une flexibilité supplémentaire aux partenaires notamment à ceux qui utilisent ces solutions dans le cadre de leurs projets d’intégration », assure Eric Marin.

Enfin, concrétisation du rachat d’AVI Network, VMware a également annoncé l’ajout de fonctions d’équilibrage de charge définies par logiciel au sein de son offre de réseaux et sécurité définie par logiciel NSX. Toujours au chapitre NSX, l’éditeur a annoncé NSX Intelligence, une solution de visibilité des flux circulant aussi bien sur les réseaux physiques que virtuels. Sa technologie d’apprentissage embarquée permettra de suggérer des règles de sécurité qu’il sera possible de déployer en un clic.

Une offensive remarquée dans la sécurité qui ne devrait pas en rester là si l’on en juge par le rachat – annoncé lors de cette VMworld – de Carbon Black, le spécialiste de la sécurisation des points de terminaison (endpoint). VMware a expliqué à cette occasion que la technologie Carbon Black est appelée à être intégrée dans différents produits de son portefeuille, à commencer par NSX mais également au sein de solutions espace de travail et cloud.