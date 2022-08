VMware fait évoluer son programme Partner Connect « pour s’aligner davantage sur l’augmentation des services cloud et des modèles commerciaux orientés vers les solutions », dixit la firme de Palo Alto.

D’abord, la société introduit un changement qui ne plaira pas à tout le monde : un système à points « pour déterminer la progression des partenaires ». Elle invente un nouveau niveau de partenariat en plus de ‘Community’, ‘Select’, ‘Advanced’ et ‘Principal’. Il s’agit de ‘Pinnacle’. Un communiqué promet, à la clé, « des avantages financiers et un engagement plus important de la part de VMware, y compris la couverture des comptes gérés et le développement de plans d’affaires conjoints ». « Les partenaires exercent une influence non transactionnelle et ont un rôle de rétention (…). Cela nécessite de construire et tirer parti d’un réseau interconnecté qui permet le succès de tous les types de partenaires ».

Les partenaires disposent de trois options : créer leur propre offre, collaborer avec VMware sur les activités ou revendre VMware Success 360. Un tableau de bord en libre-service leur permettra de savoir où ils en sont : suivre leur progression, les primes obtenues et les compétences acquises.

Autres nouveautés : la suppression des frais annuels de programme, l’intégration d’avantages et incitations, ainsi que des options de paiement plus flexibles.

« Nous voulons que les partenaires soient en mesure de gérer les abonnements et les transactions SaaS payables à la consommation et de prendre l’initiative dans ce domaine », indique Uma Thana Balasingam, l’une des responsables channel de VMware.

VMware annonce également avoir lancé un système GPS (Go-To-Market Play System). De plus, le programme de développement Ignite est désormais plus largement disponible, « avec des parcours pour renforcer ses capacités techniques, commerciales, de services et de marketing ; l’accès à la formation et à des experts pour soutenir les ventes et le développement des pratiques ».

Les partenaires auront jusqu’au mois de mars 2023 pour s’engager dans le nouveau programme.